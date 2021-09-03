"Зломовчання" – сериал, который не может показать традиционное ТВ: что известно о главной премьере декабря

OLL.TV стал первой украинской ОТТ-платформой, которая запустила масштабное производство собственных фильмов и сериалов

Руководитель OLL.TV originals Дмитрий Кицай о сериале "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Реклама

Проекты будут выходить под брендом OLL.TV originals и руководит этим направлением Дмитрий Кицай. Ранее он выступил продюсером одних из самых обсуждаемых отечественный сериалов последних лет — "Поймать Кайдаша" и "Мама". Столь же успешные проекты он планирует выпустить и в рамках OLL.TV originals. Первый оригинальный сериал этой ОТТ-платформы выйдет в конце 2021 года и будет называться "Зломовчання".

Сюжет. Этот детективный триллер расскажет о киевской бизнес-леди Ольге в исполнении Ксении Мишиной. Разыскивая свою таинственно исчезнувшую племянницу, она выходит на след крупной международной криминальной организации. Вместе с хорватским журналистом Стрибором в исполнении Горана Богдана ("Фарго", "Последние пантеры") Ольга узнает отвратительную правду о торговле людьми. Но при этом оказывается, что ей самой есть что скрывать…

Дмитрий Кицай выступил одним из авторов украинской линии сюжета в "Зломовчанні". В эксклюзивном интервью он рассказал, что в этом сериале можно будет увидеть больше откровенности, чем в традиционных отечественных сериалах, пояснил, за счёт чего OLL.TV лучше, чем Netflix, и анонсировал, что эта ОТТ-платформа будет снимать фильмы, в которых каждый украинец узнает самого себя.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Реклама

Авторы "Зломовчання" отмечают, что в сериале гораздо больше свободы в выборе тем, откровенности и смелых сцен. Подобного не встретишь в традиционных украинский телесериалах. В чем это выражается?

Контент, созданный для эфирного телевидения имеет длинный ряд юридических ограничений. Законом ограничивается, например, откровенность сцен, уровень насилия, курение в кадре, употребление алкоголя и многое другое.

Кроме того, канал может собрать у экранов одномоментно 6 млн человек и более. И очень трудно подобрать именно такой контент, который бы удовлетворил интересам каждого из этих 6 млн зрителей. Вне зависимости от того, какой у каждого из них возраст, вкусы, настроение и предпочтения… Это безумно трудно. И чтобы подстроиться под каждого из зрителей, создателям эфирного ТВ необходимо создавать шаблонный продукт.

У нас же при создании проектов OLL.TV originals все эти ограничения отсутствуют. Так что мы можем показывать на экране более смелые вещи. Мы можем не ограничиваться шаблонами, а выбирать жанры и темы для более узких аудиторий.

Дмитрий Кицай / Фото: пресс-служба

Реклама

В основу сюжета "Зломовчання" положена первая часть романов-бестселлеров "Славянская трилогия" хорватского писателя Драго Хедла. Авторы фильма отмечают, что в случае успеха сериала, будет сниматься его продолжение, в основу которого лягут вторая и третья части трилогии. Как будет оцениваться успех первого сезона "Зломовчання"?

Это крупный международный проект. Так что будет учитываться успех не только в Украине, но и во всех странах, где выйдет "Зломовчання". А это много стран, ведь дистрибуцией занимается именитая немецкая компания Beta Film. Первоочередный критерий успеха — это количество зрителей сериала во всех этих странах. Если "Зломовчання" посмотрит половина наших подписчиков в Украине — это будет успех.

Ксения Мишина и Далибор Матанич на съемках "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

В чем OLL.TV лучше, чем Netflix?

Мы не лучше. Мы другие. Мы работаем исключительно для украинского зрителя. Мы даём зрителям контент, в котором они могут узнать себя, своих близких, родных или знакомых. И все эти люди на экране решают те же вопросы, с которыми сталкиваемся и мы сами. И такой контент не встретишь сегодня не только на Netflix, но и на других украинских ОТТ-платформах. Так что в этом плане мы уникальны — мы показываем украинцам честные фильмы про самих себя.

Реклама

Премьера сериала "Зломовчання" – в декабре на OLL.TV / Фото: пресс-служба

Какие отличительные черты проектов, которые вы создаёте в рамках OLL.TV originals?

Ранее в сериалах, которые снимались в Украине, не фигурировали наши флаги или национальная символика, номера машин были сделаны так, чтобы по ним нельзя было точно идентифицировать страну. Также не назывались города, в которых разворачивались события. Это было в угоду бизнес-интересов — так было легче продать фильм в Россию. У нас же совсем другие мотивы. Мы хотим показывать свой оригинальный контент прежде всего украинцам, а также продавать его в Европу или другие страны мира.

Съемки сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Планируется, что через несколько лет на OLL.TV будет ежегодно выходить 100 часов оригинального контента. На какие жанры вы будете делать ставку: сериалы, полный метр, телешоу?

Прежде всего, это будут сериалы, потому что с точки зрения бизнеса это выгоднее. Украине не хватает своего крутого, качественного сериального контента. Ранее наше телевидение развивалось так: серьёзный качественный прорыв (появление новых жанров и новых смелых тем в сериалах), а затем затяжной перерыв. Потом снова скачок вперёд и опять передышка. А с появлением направления originals на OLL.TV мы хотим, чтобы этот процесс развития контента проходил уже не скачками, а беспрерывно и системно.

Ксения Мишина в сериале "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Какие проекты планируется выпустить в рамках OLL.TV originals в следующем году?

Мы сможем точно об этом сказать только в январе-феврале. Сейчас у нас есть ряд проектов в разработке, но какие именно из них дойдут до экранов — пока что говорить рано. До экранов дойдёт только каждый третий проект из всех тех, которые мы сейчас разрабатываем. Есть целый ряд причин (от нас не всегда зависящих), который создает достаточно жёсткий отсев.

Одним из наших проектов станет прекрасная полнометражная комедия, которая имеет все шансы получить звание лучшей в стране. Репертуары кинотеатров пестрят комедиями. Но практически все они низкого уровня и наполнены шутками низкого качества. Мы до такого не будем опускаться. Мы хотим создать комедию, которая стала бы зеркалом общества, которая будет отображать нашу жизнь такой, какая она есть на самом деле.

Ксения Мишина и Виктор Сарайкин на съемках "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

По словам директора по стратегии и развитию "Медиа Группы Украина" Федора Гречанинова, производство ста часов оригинального контента OLL.TV будет окупаться, если количество подписчиков вашей платформы достигнет миллиона человек. Когда вы достигните этой отметки?

За последний год OLL.TV сделала огромный скачок. У платформы появились новые предложения, много эксклюзивного контента, мы запустили собственное производство, а также активно улучшаем юзабилити. Думаю, что через два года у нас будет это количество подписчиков.

"Зломовчання" – первый сериал, созданный для онлайн-платформы OLL.TV / Фото: пресс-служба

Какой контент пользуется на OLL.TV наибольшей популярностью?

Сериалы "Игра престолов" и "Друзья", а также футбольные матчи. В принципе, подобные приоритеты по просмотрам сейчас во всём мире. Но когда выйдет "Зломовчання" и другие наши оригинальные проекты, то они обязательно войдут в число тех, что собирают больше всего просмотров. Из отечественных фильмов на сегодняшний день самый популярный на нашей платформе — "Мои мысли тихие". Это очень честное кино, которое рассказывает всю правду про украинцев.

Как с годами меняется вкус и предпочтение украинского зрителя?

Самым популярным жанром последние 10 лет остаётся мелодрама. Но в последние годы зритель стал терять интерес к наивным историям этого жанра. С каждым годом украинский зритель готов воспринимать всё более и более крепкие драматические сюжеты с неоднозначными персонажами. И чем больше мы предложим подобных историй украинскому зрителю, тем быстрее он потеряет интерес к банальным сюжетам.

Аудитория OLL.TV и традиционного украинского ТВ не отличается. Мы показываем параллельно и эфирные каналы, и большую библиотеку фильмов и сериалов. Основная доля наших посетителей — это зрители эфирных каналов. Многие говорят: "Я не смотрю телевизор". Но тут стоит уточнить, что эти самые люди в большинстве своём потребляют телевизионный контент. Правда, делают они это не через традиционное телевидение, а через онлайн-площадки.

Автор: Антон Филатов.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" (производство Drugi plan и Star Media) состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

https://www.527.org.ua – Национальная горячая линия по вопросам противодействия торговле людьми и консультирования мигрантов

0 800 500 335 - Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации.

Смотрите видео прямо со съемочной площадки сериала "Зломовчання":

Читайте другие материалы по кино и сериалам: