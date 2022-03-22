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Секс в большом городе продолжается! Сериал "И просто так..." продлили на второй сезон

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22 марта, 22:23
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Снова Кэрри Брэдшоу и ее подруги будут обсуждать свои насущные женские проблемы в Нью-Йорке – историю "И просто так..." получит продолжение во втором сезоне
"И просто так..."
"И просто так..." / Фото: HBO

Культовый "Секс в большом городе" уже давно находится в топе любимых сериалов у миллионов зрительниц. А вот продолжение романтической истории "И просто так..." получило меньше восторженных отзывов.

Но, несмотря на это, создатели проекта сообщили, что нас ждет второй сезон. Телеканал HBO Max уже поделился радостным известием со зрителями в официальном Instagram-аккаунте.

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Ранее контент-директор телеканала говорил о том, что продолжение спин-оффа находится под большим вопросом, ведь команда ждала положительного ответа на дальнейшее сотрудничество от актрисы Сары Джессики Паркер и исполнительного продюсера Майкла Патрика Кинга. Но похоже, что одобрение от ни создатели сериала все же дождались.

Первый сезон вызвал множество спорных оценок, поэтому будем надеяться, что в продолжении истории создатели учтут все замечания зрителей и в новом сезоне мы увидим именно тех героинь, которые так полюбились нам во времена "Секса в большом городе".

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"И просто так..." продлили на второй сезон
"И просто так..." продлили на второй сезон / Фото: Инстаграм And Just Like That...

Когда второй сезон "И просто так..." выйдет в прокат пока не сообщается.

Напомним, что ранее вокруг главного актера сериала Криса Нота, исполнившего роль Мистера Бига, разгорелся огромный секс-скандал. Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис выступили против Нота, обвиненного в насилии.

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