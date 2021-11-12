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Секс в большом городе возвращается, но без Саманты: вышел первый тизер сиквела (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
12 ноября, 19:14
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Три подруги Керри, Шарлотта и Миранда воссоединяются. Это означает, что легендарный сериал "Секс в большом городе" официально продолжается
HBO Max представил тизер продолжения "Секс в большом городе".
HBO Max представил тизер продолжения "Секс в большом городе". / Фото: HBO

В Сети появился первый полноценный тизер сериала And Just Like That (И просто так) – продолжение культового проекта "Секс в большом городе". Премьера нового сезона состоится 9 декабря 2021 года на HBO Max. Всего планируют показать 10 серий, пишет Variety .

Кстати, недавно звезда сериала Сара Джессика Паркер ответила на критику морщин и седых волос.

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В тизере показаны главные героини: Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк Голденблатт и Миранда Хоббс. А вот Саманты Джонс, роль которой выполняла Ким Кэттролл, в сериале не будет. Актриса отказалась сниматься. Причина этого якобы ее конфликт на съемочной площадке с Сарой Джессикой Паркер.

– Пока меняешься ты, город меняется вместе с тобой, и просто так начинается новая глава, – говорит в тизере Кэрри.

Также фанаты познакомятся с новыми героями: агент по недвижимости Манхеттена Сима Патель (Сарита Чоудхури), автор документальных фильмов и многодетная мать Лиза Тодд Вексли (Николь Ари Паркер), юрист и профессор Ниа Уоллез (Карен Питтман), а также стендап-комик Че Диаз (Сара Рамирез).

Судя по анонсу, в новом сезоне расскажут о жизни героинь спустя 20 лет.

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На ролике видно, как Керри принимает участие в радиошоу и записывает собственный подкаст, а также встречается с подругами за обедом.

Миранда, вероятно, продолжает адвокатскую практику и воспитывает сына. А Шарлотта – просто жена богатого адвоката с квартирой на Пятой Авеню, которую она получила после первого развода.

Однако будет ли Кэрри с Джоном Престоном, "мужчиной ее мечты", как она называла его – пока загадка. По слухам, они все-таки разойдутся.

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Известно одно, что в сиквеле будет снова много экстравагантных и дорогих нарядов и интригующих диалогов, чем всегда славился "Секс в большом городе".

Смотрите официальный тизер продолжения сериала "Секс в большом городе":

Коротко о сериале

События сериала разворачиваются в Нью-Йорке и рассказывают о жизни четырех подруг в возрасте +30. Они собираются вместе и обсуждают проблемы, вопросы секса, любви и карьеры.

Перезапуск культового сериала состоится 10 декабря.
Перезапуск культового сериала состоится 10 декабря. / Фото: Instagram

Сериал вышел на экраны в 1998 году и получил 7 премий "Эмми", 8 статуэток "Золотой глобус" и 11 премий Гильдии киноактеров.

Всего вышло 6 сезонов, а также два полнометражных фильма и приквел о героине Кэрри Брэдшоу.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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