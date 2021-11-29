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Комедия Большая прогулка с Юрией Ткачем и Еленой Кравец. Смотрите тизер-трейлер

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
29 ноября, 18:40
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FILM.UA Group и телеканал Украина представляют тизер-трейлер первой весенней кинокомедии 2022 года. Смотрим и собираемся в кинотеатры — встречаем следующую весну на позитиве!
Создатели семейной комедии “Большая Прогулка” представляют тизер-трейлер
Создатели семейной комедии “Большая Прогулка” представляют тизер-трейлер / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Большая Прогулка начинается, а значит #шампурывверх! Впервые на больших экранах любимые знаменитости в главных ролях — Елена Кравец и Юрий Ткач, а также неожиданные звёзды украинского футбола и исполнительница, чьи треки гремят во время каждого украинского застолья.

Семейство районных бизнесменов Наливайченко подготовились к отдыху на природе на все сто: в их арсенале немало вкусной еды и неизменных атрибутов для проведения семейного веселья — взять хотя бы надувной круг-фламинго главы семейства Толи (Юрий Ткач).

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Колоритная Рая (Ирина Гатун) тоже никак не может усидеть на месте, она изо всех сил пытается не сводить глаз с детей.

Юрий Ткач сыграет одну из главных ролей – главу семейства Наливайченко
Юрий Ткач сыграет одну из главных ролей – главу семейства Наливайченко / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Идиллию" рушат Драгомановы, которые выбрали ту же самую поляну для семейного пикника. Вот только у сдержанной преподавательницы истории искусств Тани (Елена Кравец) и ее мужа-дирижера Евгения (Андрей Исаенко) немного другие взгляды на отдых — они предпочитают спортивные активности на свежем воздухе.

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Елена Кравец перевоплотится в преподавательницу истории искусств
Елена Кравец перевоплотится в преподавательницу истории искусств / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но, две абсолютно разные по взглядам и убеждениям семьи — не единственные, кого заинтересовала эта поляна. Неподалеку затаился местный коррупционер Степан Хомяк (Михаил Жонин) со своим помощником Геной (Алексей Завгородний) — они явно что-то задумали.

Михаил Жонин и Алексей Завгородний присоединятся к "тусовке" на поляне
Михаил Жонин и Алексей Завгородний присоединятся к "тусовке" на поляне / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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И, кажется, все ингредиенты для "горячей встречи" уже готовы, но….кого-то не хватает. В момент, когда их совсем никто не ждет, в кадре появятся капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов и защитник футбольного клуба "Шахтер" Евгений Коноплянка.

Известные футболисты Андрей Пятов и Евгений Коноплянка в фильме "Велика прогулянка"
Известные футболисты Андрей Пятов и Евгений Коноплянка в фильме "Велика прогулянка" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ну как, теперь уже все на месте? Что же еще может здесь случится? Кто превратит уже и так не маленькую прогулку на большую? Ну кто же, если не яркие VERKA SERDUCHKA и ее мама? После их появления жизнь героев уже не будет такой, как была прежде.

Верка Сердючка тоже появится в семейной комедии
Верка Сердючка тоже появится в семейной комедии / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Большая Прогулка на больших экранах уже с 24 февраля 2022 года!

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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