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Семейная пара 10 лет скрывала трупы родителей

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Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
8 декабря, 18:13
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8 декабря состоялась мировая премьера черной криминальной комедии "Садоводы" (Landscapers) с Оливией Колман и Дэвидом Тьюлисом в главных ролях
Премьера черной криминальной комедии «Садоводы»
Премьера черной криминальной комедии «Садоводы» / Фото: oll.tv

В основу истории легли реальные события, произошедшие в 1998 году в Ноттингемшире. Супружеская пара Сьюзан и Кристофер Эдвардс застрелили родителей Сьюзан и закопали их в саду своего дома в Мансфилде.

Преступление более 10 лет не было раскрыто. Супруги жили в доме родителей, получали за них пенсию и даже отправляли открытки и письма от их имени.

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Парочка славилась своим маниакальным пристрастием к кинематографу: Сьюзан была ярой фанаткой Гэри Купера и коллекционировала редкие памятные вещицы знаменитостей и киноплакаты.

Дэвид Тьюлис играет соучастника преступления Кристофера Эдвардса
Дэвид Тьюлис играет соучастника преступления Кристофера Эдвардса / Фото: Скриншот из YouTube/HBO

Прекрасная актерская игра очеловечивает пару, осужденную за ужасные преступления. Мини-сериал показывает, как они предпринимали действия, чтобы создать впечатление, что родители Сьюзан все же были живы. Несмотря на убийство, зрители все равно проникнуться к героям сочувствием, – говорит режиссер картины Уилл Шарп.

Действие сериала начинается с того, что пара добровольно сдается властям, после чего Сьюзан и Кристофера разлучают и допрашивают врозь.

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Сериал погружает в мир безумных фантазий Эдвардсов, в которых каждый допрос становится фильмом в определенной стилистике от классического голливудского нуара, до вестерна и мелодрамы.

"Садоводы"
смотрите на olltv
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