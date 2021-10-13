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Сериал Игра в кальмара побил рекорд Netflix. Какие проекты он обогнал

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
13 октября, 18:14
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Нашумевший сериал, о котором сейчас говорит весь мир, теперь официально считается самым популярным проектом Netflix. Его посмотрело 111 миллионов домохозяйств
Какие проекты Netflix обогнал сериал "Игра в кальмара"
Какие проекты Netflix обогнал сериал "Игра в кальмара" / Фото: Коллаж: Сегодня

Совсем недавно мы публиковали обзор редакции на сериал "Игра в кальмара", где отметили, что проект стал одним из самых популярных сериалов стриминговой платформы Netflix. Так вот, теперь он официально самый популярный. Об этом говорится на официальной странице Netflix в Twitter.

"Игра в кальмара" обогнал костюмированную драму "Бриджертоны", действие которой происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства.

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Не так давно все говорили о "Бриджертонах", как о новом проекте, завоевавшем бешеную популярность. Первый сезон просмотрело 82 миллиона домохозяйств, долгое время проект был лидером Netflix.

Кадр из сериала "Бриджертоны"
Кадр из сериала "Бриджертоны"

Еще один сериал, который также имел бешеный успех – "Ведьмак". Он был рекордсменом до "Бриджертонов", за первые 28 дней его посмотрели 78 миллионов подписчиков Netflix.

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Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала "Ведьмак" / Фото: YouTube

Еще один крупный хит Netflix – сериал "Люпен" с Омаром Си (70 млн).

"Люпен"
"Люпен" / Фото: Netflix

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И, конечно же, популярная драма об одаренной девушке-шахматистке - "Ход королевы" (62 млн).

Кадр из сериала "Ход королевы"
Кадр из сериала "Ход королевы" / Фото: Imdb.com

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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