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Сериал с Ксенией Мишиной Зломовчання представят на международном фестивале Берлинале

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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27 января, 15:48
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Впервые украинский сериал отобран в программу 72-го Берлинского фестиваля Berlinale Series Market Selects как "имеющий высокий рыночный потенциал". Иными словами – как проект, который может заинтересовать широкую аудиторию в разных странах
Сюжет сериала опирается на реальное расследование секспреступлений
Сюжет сериала опирается на реальное расследование секспреступлений / Фото: пресс-служба

Собственно, первую проверку триллер "Зломовчання" уже прошел на "отлично", вызвав неподдельный интерес украинского зрителя. Его премьера состоялась в начале декабря 2021 года на стриминговом сервисе OLL.TV – и сразу же обратила на себя внимание команды Berlinale Series, которая занималась отбором проектов.

В этом году в программу Berlinale Series Market Selects вошли 13 сериалов, снятых кинематографистами из разных стран. "Зломовчання" признан одним из наиболее перспективных для показа в других странах мира.

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Ксения Мишина сыграет Ольгу в "Зломовчанні".
Ксения Мишина сыграет Ольгу в "Зломовчанні". / Фото: пресс-служба

Прошел месяц после премьеры "Зломовчання", а сериал уже вызвал интерес за пределами Украины! – комментирует директор OLL.TV Юлия Трибушная. – Для нас это очень радостное событие, и не буду скрывать – оно вызывает чувство гордости, ведь наши амбициозные, но рисковые планы воплощаются в жизнь. "Зломовчання" – не только первый ориджинал для стриминговой платформы в Украине, но и первый эксперимент для OLL.TV. У нас была цель сделать продукт, который раньше в Украине никогда не производился, контент иного уровня – начиная с высокого бюджета и заканчивая важными социальным смыслами. То, что проект отобран независимым международным жюри на таком мировом кинофоруме как Berlinale, говорит о том, что все получилось. Их выбор подтвердил нашу цель – создавать для пользователей OLL.TV эксклюзивный качественный продукт европейского уровня.

Сериал "Зломовчання" – это результат сотрудничества украинской стриминговой платформы OLL.TV, кинокомпании Star Media, хорватской компании Drugi Plan и немецкого дистрибутора Beta Film. Съемки проходили в Хорватии и Украине в 2021 году.

"Зломолчание" собрало много звездных актеров.
"Зломолчание" собрало много звездных актеров. / Фото: пресс-служба

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В главной роли снялась украинская звезда Ксения Мишина, а ее партнером стал хорватский актер, известный по голливудским блокбастерам "Фарго" и "Последние пантеры", Горан Богдан. Режиссер картины – Далибор Матанич, создатель сериала "Новости" ("The Paper") для Netflix. Сценарий написал Марьян Алчевский – автор сериала "Успех" ("Success") для HBO Europe.

Уважаемое международное жюри еще раз подтвердило, что компания Star Media производит качественный продукт, привлекая для этого лучших профессионалов своего дела, – говорит продюсер Рита Гребенчикова. – Высокий уровень качества картинки сериала "Зломовчання" был понятен с первых минут знакомства с режиссером, и это стало сильной мотивацией для всей команды. Верю, что этот проект начнет традицию современных качественных сериалов на платформах в Украине, и наш рынок вольется в мировой тренд.

Основой для сценария стал бестселлер хорватского писателя и журналиста Драго Хедла "Избирательное молчание" ("Izborna šutnja") из его "Slavonian Trilogy". В нем идет речь о реальном расследовании преступлений, связанных с криминальным бизнесом и торговлей людьми.

К слову, Драго Хедл известен далеко за пределами Хорватии и неоднократно награждался престижными международными премиями в сфере журналистики за свои резонансные расследования.

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Berlinale Series Market традиционно проходит во время Берлинского кинофестиваля и собирает отраслевых экспертов, производителей, дистрибуторов, правообладателей для демонстрации и обсуждения главных трендов мирового сериального производства.

В рамках Berlinale Series Market представлена секция Berlinale Series Market Selects, на которой демонстрируются наиболее яркие и перспективные для рынка проекты со всего мира.

Все серии триллера "Зломовчання" можно посмотреть только на онлайн-сервисе OLL.TV.

"Зломовчання"
смотрите на olltv
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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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