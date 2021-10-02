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Сериал Тайная любовь возвращается! Когда премьера второго сезона

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
2 октября, 14:03
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В понедельник, 4 октября, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 16-серийного фильма "Тайная любовь. Возвращение" совместного производства канала и компании Star Media
Тайная любовь. Возвращение
Тайная любовь. Возвращение / Фото: пресс-служба

Зрители более двух лет с трепетом ждали продолжения невероятной истории Любы Зацепиной, на судьбу которой выпало множество сложных испытаний.

Сейчас, казалось бы, все наладилось. Люба наконец счастлива – она выходит замуж за Кирилла, который обещает ей, что их жизнь будет такой же прекрасной, как эта свадьба. Но торжество завершается сообщением о минировании, а союз Любы и Кирилла подвергается серьезным испытаниям. Из заключения выходит Юрий, а в доме Любы появляется Ирина, как две капли воды похожая на погибшую женщину, которую некогда любил Кирилл. И каждый из этих людей ведет свою скрытую игру. Жизнь Любы вновь и вновь подвергается смертельной опасности, но враг, который стоит за этими событиями, коварен.

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Тайная любовь. Возвращение
Тайная любовь. Возвращение / Фото: пресс-служба

По словам актрисы Даны Абызовой, которая исполнила роль Любы, как и каждый человек, который переживает большие потрясения, ее героиня изменилась – в чем-то стала опытнее, но и отчасти сохранила свою наивность.

А вот для самой Даны съемки второго сезона припали на самый волшебный период в ее жизни:

Я была уже глубоко беременна, – объясняет актриса. – Поэтому приходилось прикрывать живот то кастрюлькой, то шарфиком, искать ракурсы. А еще мне все время хотелось есть, и я спрашивала у реквизиторов, нет ли у них к той или иной сцене еды

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В новых сериях зрители увидят и продолжение истории Светланы, которую сыграла Алина Гросу. Артистка признается, что в жизни она кардинально другой человек, поэтому ей пришлось серьезно поработать, чтобы вжиться в эту роль.

"ъемки второго сезона оказались для меня гораздо сложнее, чем первого. Надеюсь, после этого зрители не станут ненавидеть меня еще больше, – говорит Алина Гросу. – Мне приходилось вытаскивать всю ту боль, которая происходит у меня в жизни. Светлана, безусловно, меняется, и многое в ее характере и поведении усугубляется"

Помимо любимых актеров из первого сезона, среди которых также будут Антон Денисенко, Павел Попов, Николай Боклан, Ирина Мельник, Ольга Морозова, зрители также познакомятся с совершенно новыми персонажами.

Тайная любовь. Продолжение
Тайная любовь. Продолжение / Фото: пресс-служба

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Один из них – харизматичный и мужественный бизнесмен Максим в исполнении любимца женщин Андрея Чернышова. Он попытается завоевать сердце главной героини.

Тайная любовь. Продолжение
Тайная любовь. Продолжение / Фото: пресс-служба

Неоднозначную роль сыграла и актриса Виктория Полторак. По сюжету, ее героиня Ксения – тюремный врач, поэтому артистке пришлось сниматься в настоящей тюрьме.

Как актрисе подобные места мне только помогают в работе. Они наполнены особой энергетикой, которой нет ни в одном другом месте. Если честно, то к концу съемочного дня мы уже чувствовали себя там, как дома. Наверное, человек – такое "животное", которое привыкает ко всему, – признается Виктория Полторак.

Также в картине снялись Эммануил Виторган, Валерий Легин, София Письман, Шорена Шония, Лилия Нагорная, Екатерина Качан, Кира Подольская, Демьян Шиян, София Котлярова и другие актеры.

Режиссер-постановщик сериала "Тайная любовь. Возвращение" – Александр Тименко. Оператор-постановщик – Евгений Адаменко. Продюсеры – Влад Ряшин, Галина Храпко, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Наталия Стрибук. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру сериала "Тайная любовь. Возвращение" с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале "Украина".

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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