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Сериал "Зломовчання": 10 интересных фактов о главной сериальной премьере сезона

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 15:44
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Уже зимой на телеэкраны выйдет украинско-хорватский сериал "Зломовчання". Создатели рассказали о сюжете и смысле проекта, а также интересные факты о нем
Топ-10 фактов об украинско-хорватском сериале "Зломовчання".
Топ-10 фактов об украинско-хорватском сериале "Зломовчання". / Фото: пресс-служба

10 декабря эксклюзивно на OLL.TV выходит первая серия детективного сериала "Зломовчання". Шестисерийный фильм рассказывает о киевской бизнес-леде в исполнении Ксении Мишиной, которая узнает об исчезновении своей племянницы.

Главная героиня отправляется на ее поиски и в результате собственного расследования выходит на след крупной международной криминальной организации. Последняя занимается похищением украинских девушек для сексуального рабства в Европе. Бороться с преступниками Ольге помогают хорватский детектив Владимир и журналист Стрибор.

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Ксения Мишина исполнит главную роль в фильме.
Ксения Мишина исполнит главную роль в фильме. / Фото: пресс-служба

"Зломовчання" собрало ряд звездных актеров. Компанию Ксении Мишиной составили Горан Богдан ("Фарго"), Виктор Сарайкин ("Слуга народа"), Андрей Исаенко ("Киборги"), Игорь Гнездилов ("Крепостная"), Ирина Веренич-Островская ("Мои мысли тихие") и другие. Режиссером выступил Далибор Матанич, фильмы которого собрали несколько десятков наград, среди которых и приз Каннского кинофестиваля, а его проект The Paper вышел на Netflix.

"Зломолчание" собрало много звездных актеров.
"Зломолчание" собрало много звездных актеров. / Фото: пресс-служба

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Сериал примечателен не только тем, что собрал такую концентрацию талантов. Он поднимает важную для всего мира тему, имеет один из самых больших бюджетов в отечественном кино, берет за основу реальные события… но обо всем этом и многом другом — по пунктам:

Специально для этой картины Ксения Мишина освоила хорватский язык. Многие сцены сериала разворачиваются в Хорватии, где по сюжету героиня Мишиной живет уже несколько лет. Для изучения хорватского языка у актрисы был специальный выезд в эту страну. Уже в середине съемок украинская звезда настолько ушла в ранее незнакомый для себя язык, что местные жители всерьез подумали, что она действительно в совершенстве владеет хорватским.

Ксения Мишина освоила хорватский язык.
Ксения Мишина освоила хорватский язык. / Фото: пресс-служба

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"Зломовчання" – первый украинский сериал, снятый именно для стриминговой платформы. Ранее еще ни один настолько крупный отечественный сериал не снимался исключительно для онлайн-показов.

Бюджет каждой серии составил 260 тыс. евро. За всю историю Украины было снято лишь несколько сериалов, у которых был настолько крупный бюджет. Эта сумма в разы превышает бюджет рядового украинского сериала.

Фильм поднимает тему сексуального рабства. Сюжет картины вращается вокруг международного преступного конгломерата, вербующего юных украинок для сексуальной эксплуатации в европейских борделях. В ООН подсчитали, что 260 тыс. украинцев были рабами с 1991 по 2017 год. А во время пандемии эта статистика стала расти более активно. Сериал дает зрителям возможность сделать полезные выводы, чтобы не попасть на крючок вербовщиков.

Фильм поднимает тему сексуального рабства.
Фильм поднимает тему сексуального рабства. / Фото: пресс-служба

Сюжет сериала опирается на реальное расследование сексуальных преступлений. В середине прошлого десятилетия в хорватском городе Осиек воспитанницы детдома заявили, что их склоняли к сексуальной эксплуатации. Местный журналист Драго Хедл посвятил этому цикл публикаций, где указал на причастность к скандалу известных политиков. Эти статьи стали сенсацией и спровоцировали полицейское расследование. Со временем автор положил данный сюжет в основу своего художественного романа "Избирательное молчание" (первая часть "Славонской трилогии"). На основе этого произведения и был написан сценарий для "Зломовчання".

Сюжет сериала опирается на реальное расследование секспреступлений.
Сюжет сериала опирается на реальное расследование секспреступлений. / Фото: пресс-служба

В фильме много откровенных сцен. В отличие от традиционного украинского телеконтента, на "Зломовчання" не распространяется много ограничений показа пикантных, натуралистических и других смелых кадров. Причиной стал формат сериала, который, как отмечалось выше, с самого начала снят для онлайн-показа. Это дало авторам сериала больше творческой свободы.

В фильме много откровенных сцен.
В фильме много откровенных сцен. / Фото: пресс-служба

Действие фильма разворачивается параллельно в Украине и Хорватии. Производством фильма занимались кинокомпании этих двух стран: Star Media и Drugi Plan. Ранее эти кинокомпании уже зарекомендовали себя как самые мощные изготовители телеконтента в восточной Европе.

В сериале показывается много колоритных мест Киева. Здесь фигурируют не только туристические достопримечательности, но и промзоны и окрестности. Здесь встречается Подол, Владимирский собор, небоскреб "Парус", заводы на Рыболовном острове, Печерские холмы и многие другие уголки украинской столицы, которую авторы сериала пытались показать максимально выразительно.

Действие фильма разворачивается параллельно в Украине и Хорватии.
Действие фильма разворачивается параллельно в Украине и Хорватии. / Фото: пресс-служба

Фильм снят на четырех языках. Герои сериала общаются на украинском, русском, хорватском и английском. Именно так и можно будет посмотреть сериал на OLL.TV, где реплики будут сопровождаться субтитрами. В то же время онлайн-сервис выложит и версию сериала с украинским дубляжем.

"Зломовчання" – первый проект в линейке оригинального контента этой стриминговой платформы. Через несколько лет ежегодно будет выпускаться около десяти фильмов ОLL.TV original. Эти картины будут отличаться более качественной картинкой, более сложным сюжетом и более смелыми темами по сравнению с тем, что можно встретить на традиционном ТВ. В этих фильмах будут показаны персонажи и проблемы, близкие многим украинцам.

Премьера сериала "Зломовчання" состоится 10 декабря.
Премьера сериала "Зломовчання" состоится 10 декабря. / Фото: пресс-служба

Напомним, эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" состоится 10 декабря 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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