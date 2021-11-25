Сериал "Зломовчання": 10 интересных фактов о главной сериальной премьере сезона

Уже зимой на телеэкраны выйдет украинско-хорватский сериал "Зломовчання". Создатели рассказали о сюжете и смысле проекта, а также интересные факты о нем

Топ-10 фактов об украинско-хорватском сериале "Зломовчання". / Фото: пресс-служба

10 декабря эксклюзивно на OLL.TV выходит первая серия детективного сериала "Зломовчання". Шестисерийный фильм рассказывает о киевской бизнес-леде в исполнении Ксении Мишиной, которая узнает об исчезновении своей племянницы.

Главная героиня отправляется на ее поиски и в результате собственного расследования выходит на след крупной международной криминальной организации. Последняя занимается похищением украинских девушек для сексуального рабства в Европе. Бороться с преступниками Ольге помогают хорватский детектив Владимир и журналист Стрибор.

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Ксения Мишина исполнит главную роль в фильме. / Фото: пресс-служба

"Зломовчання" собрало ряд звездных актеров. Компанию Ксении Мишиной составили Горан Богдан ("Фарго"), Виктор Сарайкин ("Слуга народа"), Андрей Исаенко ("Киборги"), Игорь Гнездилов ("Крепостная"), Ирина Веренич-Островская ("Мои мысли тихие") и другие. Режиссером выступил Далибор Матанич, фильмы которого собрали несколько десятков наград, среди которых и приз Каннского кинофестиваля, а его проект The Paper вышел на Netflix.

"Зломолчание" собрало много звездных актеров. / Фото: пресс-служба

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Сериал примечателен не только тем, что собрал такую концентрацию талантов. Он поднимает важную для всего мира тему, имеет один из самых больших бюджетов в отечественном кино, берет за основу реальные события… но обо всем этом и многом другом — по пунктам:

Специально для этой картины Ксения Мишина освоила хорватский язык. Многие сцены сериала разворачиваются в Хорватии, где по сюжету героиня Мишиной живет уже несколько лет. Для изучения хорватского языка у актрисы был специальный выезд в эту страну. Уже в середине съемок украинская звезда настолько ушла в ранее незнакомый для себя язык, что местные жители всерьез подумали, что она действительно в совершенстве владеет хорватским.

Ксения Мишина освоила хорватский язык. / Фото: пресс-служба

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"Зломовчання" – первый украинский сериал, снятый именно для стриминговой платформы. Ранее еще ни один настолько крупный отечественный сериал не снимался исключительно для онлайн-показов.

Бюджет каждой серии составил 260 тыс. евро. За всю историю Украины было снято лишь несколько сериалов, у которых был настолько крупный бюджет. Эта сумма в разы превышает бюджет рядового украинского сериала.

Фильм поднимает тему сексуального рабства. Сюжет картины вращается вокруг международного преступного конгломерата, вербующего юных украинок для сексуальной эксплуатации в европейских борделях. В ООН подсчитали, что 260 тыс. украинцев были рабами с 1991 по 2017 год. А во время пандемии эта статистика стала расти более активно. Сериал дает зрителям возможность сделать полезные выводы, чтобы не попасть на крючок вербовщиков.

Фильм поднимает тему сексуального рабства. / Фото: пресс-служба

Сюжет сериала опирается на реальное расследование сексуальных преступлений. В середине прошлого десятилетия в хорватском городе Осиек воспитанницы детдома заявили, что их склоняли к сексуальной эксплуатации. Местный журналист Драго Хедл посвятил этому цикл публикаций, где указал на причастность к скандалу известных политиков. Эти статьи стали сенсацией и спровоцировали полицейское расследование. Со временем автор положил данный сюжет в основу своего художественного романа "Избирательное молчание" (первая часть "Славонской трилогии"). На основе этого произведения и был написан сценарий для "Зломовчання".

Сюжет сериала опирается на реальное расследование секспреступлений. / Фото: пресс-служба

В фильме много откровенных сцен. В отличие от традиционного украинского телеконтента, на "Зломовчання" не распространяется много ограничений показа пикантных, натуралистических и других смелых кадров. Причиной стал формат сериала, который, как отмечалось выше, с самого начала снят для онлайн-показа. Это дало авторам сериала больше творческой свободы.

В фильме много откровенных сцен. / Фото: пресс-служба

Действие фильма разворачивается параллельно в Украине и Хорватии. Производством фильма занимались кинокомпании этих двух стран: Star Media и Drugi Plan. Ранее эти кинокомпании уже зарекомендовали себя как самые мощные изготовители телеконтента в восточной Европе.

В сериале показывается много колоритных мест Киева. Здесь фигурируют не только туристические достопримечательности, но и промзоны и окрестности. Здесь встречается Подол, Владимирский собор, небоскреб "Парус", заводы на Рыболовном острове, Печерские холмы и многие другие уголки украинской столицы, которую авторы сериала пытались показать максимально выразительно.

Действие фильма разворачивается параллельно в Украине и Хорватии. / Фото: пресс-служба

Фильм снят на четырех языках. Герои сериала общаются на украинском, русском, хорватском и английском. Именно так и можно будет посмотреть сериал на OLL.TV, где реплики будут сопровождаться субтитрами. В то же время онлайн-сервис выложит и версию сериала с украинским дубляжем.

"Зломовчання" – первый проект в линейке оригинального контента этой стриминговой платформы. Через несколько лет ежегодно будет выпускаться около десяти фильмов ОLL.TV original. Эти картины будут отличаться более качественной картинкой, более сложным сюжетом и более смелыми темами по сравнению с тем, что можно встретить на традиционном ТВ. В этих фильмах будут показаны персонажи и проблемы, близкие многим украинцам.

Премьера сериала "Зломовчання" состоится 10 декабря. / Фото: пресс-служба

Напомним, эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" состоится 10 декабря 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

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