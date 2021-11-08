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Серийный убийца уже 10 лет спокойно живет под чужим именем

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
8 ноября, 20:04
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8-го ноября состоялась мировая премьера мини-сериала "Декстер: новая кровь"
"Декстер: новая кровь" - состоялась премьера нового сезона
"Декстер: новая кровь" - состоялась премьера нового сезона / Фото: Instagram

Один из самых известных и титулованных проектов в истории американского телевидения выходил на канале Showtime с октября 2006 по сентябрь 2013 года. За это время он получил 30 престижных наград, включая "Золотой глобус" и "Эмми", и более 100 номинаций на ведущие кинопремии мира. Руководство канала закрыло шоу в 2013 году, однако большинство поклонников остались недовольны финалом. Было решено расширить историю еще одним отдельным сериалом и поставить в ней точку.

Фото: кадр из сериала "Декстер"
Фото: кадр из сериала "Декстер"

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В центре сюжета – Декстер Морган (его в обоих проектах играет американский актер Майкл Си Холл), вымышленный серийный убийца, работающий судебным экспертом по брызгам крови в полиции Майами. Его жажду убийств еще в детстве вовремя разглядел приемный отец и направил ее в "благое" русло – теперь взрослый Декстер следует определенному кодексу и убивает исключительно преступников.

События в новом сериале разворачиваются спустя 10 лет. Теперь герой живет под вымышленным именем в небольшом городке в штате Нью-Йорк. Он пытается забыть свое темное прошлое, но в городе происходит ряд загадочных похищений и убийств. Они заставляют Декстера вернуться к своему ремеслу.

В Украине этот сериал можно легально посмотреть только в Amediateka на OLL.TV:

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Декстер: новая кровь
смотрите на olltv
Смотреть

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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