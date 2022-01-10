Шокирующий финал "Зломовчання": чем закончилась криминальная драма?

Шестая серия стала завершающим эпизодом "Зломовчання". Но завершится ли опасное расследование или преступники окажутся безнаказанными?

Финал сериала "Зломовчання"

Зрители, затаив дыхание, ждали, чем же закончится расследование украино-хорватской преступной схемы торговли несовершеннолетними. И хотя пятая серия приблизила к разгадке, финальный эпизод точно найдет чем удивить.

Острожно, в материале спойлеры!

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Чем закончился сериал "Зломовчання"?

Могут ли понести наказание те, кто сам обещал защищать правопорядок и клялся в чистоте помыслов? Окажутся ли за решеткой самые высокопоставленные лица Хорватии и Украины?

Детектив Осиека Влад и его коллега Весна не теряют надежды и продолжают идти до конца. Влад уверен, что только своими силами можно добиться правды и вывести на чистую воду причастных к преступлениям.

Кадр со съемок "Зломовчання" / Star Media / Фото: пресс-служба

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Детектив берет все в свои руки и готов любыми путями добраться до истины. Даже смерть Рокко, который был главарем группировки в Осиеке, не останавливает его.

То, что находит детектив в квартире Рокко приводит и его, и всю полицейскую команду в шок. Настоящий бордель несовершеннолетними, где не просто продавали секс-услуги высокопоставленным лицам, но и разрешали всячески издеваться над юными девушками.

Ольга Романченко тоже не готова сдаваться. Бизнеследи понимает, что заплатила достаточным количеством жизней, чтобы узнать правду.

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Кадр из сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Ольга сама приходит на встречу к компаньону мужа и начальника Киевской полиции. Правда, она не учла тот факт, что им уже известно, что Катя дочь Ольги, а та всю жизнь врала мужу.

Романченко напугана, но она принимает твердое решение – раскрыть правду мру и наказать виновных в смерти Кати, даже если придется пожертвовать браком и карьерой.

В это же время в Осиеке Влад находит шокирующие видеозаписи – на них все "клиенты" борделя Рокко. За свою находку Владу придется заплатить жизнью.

За несколько минут до смерти детектива Стрыбор, Романченко и Весна получают те самые видеозаписи. Ольга видит на них худшее – мужа.

Премьера сериала "Зломовчання" состоится 10 декабря. / Фото: пресс-служба

Будет ли второй сезон "Зломовчання"?

Этот вопросы мы уже успели задать одному из создателей сериала Дмитрию Кицаю в нашем эксклюзивном интервью. По его словам, выход второго сезона будет зависеть от того, насколько сериал "примут" в других странах.

Украина стала первой страной, где эксклюзивно презентовали "Зломовчання". Как говорят создатели, в нашей стране криминальную драму смотрели с большим интересом. Поэтому все шансы увидеть продолжение детектива у зрителей есть!

Ранее, создатели сериала рассказали, почему пригласили на главную роль именно Ксению Мишину и как актриса справилась с образом бизнес-леди.