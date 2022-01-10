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Шокирующий финал "Зломовчання": чем закончилась криминальная драма?

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Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 января, 14:10
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Шестая серия стала завершающим эпизодом "Зломовчання". Но завершится ли опасное расследование или преступники окажутся безнаказанными?
Финал сериала "Зломовчання"
Финал сериала "Зломовчання"

Зрители, затаив дыхание, ждали, чем же закончится расследование украино-хорватской преступной схемы торговли несовершеннолетними. И хотя пятая серия приблизила к разгадке, финальный эпизод точно найдет чем удивить.

Острожно, в материале спойлеры!

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Чем закончился сериал "Зломовчання"?

Могут ли понести наказание те, кто сам обещал защищать правопорядок и клялся в чистоте помыслов? Окажутся ли за решеткой самые высокопоставленные лица Хорватии и Украины?

Детектив Осиека Влад и его коллега Весна не теряют надежды и продолжают идти до конца. Влад уверен, что только своими силами можно добиться правды и вывести на чистую воду причастных к преступлениям.

Кадр со съемок "Зломовчання" / Star Media
Кадр со съемок "Зломовчання" / Star Media / Фото: пресс-служба

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Детектив берет все в свои руки и готов любыми путями добраться до истины. Даже смерть Рокко, который был главарем группировки в Осиеке, не останавливает его.

То, что находит детектив в квартире Рокко приводит и его, и всю полицейскую команду в шок. Настоящий бордель несовершеннолетними, где не просто продавали секс-услуги высокопоставленным лицам, но и разрешали всячески издеваться над юными девушками.

Ольга Романченко тоже не готова сдаваться. Бизнеследи понимает, что заплатила достаточным количеством жизней, чтобы узнать правду.

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Кадр из сериала "Зломовчання"
Кадр из сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Ольга сама приходит на встречу к компаньону мужа и начальника Киевской полиции. Правда, она не учла тот факт, что им уже известно, что Катя дочь Ольги, а та всю жизнь врала мужу.

Романченко напугана, но она принимает твердое решение – раскрыть правду мру и наказать виновных в смерти Кати, даже если придется пожертвовать браком и карьерой.

В это же время в Осиеке Влад находит шокирующие видеозаписи – на них все "клиенты" борделя Рокко. За свою находку Владу придется заплатить жизнью.

За несколько минут до смерти детектива Стрыбор, Романченко и Весна получают те самые видеозаписи. Ольга видит на них худшее – мужа.

Премьера сериала "Зломовчання" состоится 10 декабря.
Премьера сериала "Зломовчання" состоится 10 декабря. / Фото: пресс-служба

Будет ли второй сезон "Зломовчання"?

Этот вопросы мы уже успели задать одному из создателей сериала Дмитрию Кицаю в нашем эксклюзивном интервью. По его словам, выход второго сезона будет зависеть от того, насколько сериал "примут" в других странах.

Украина стала первой страной, где эксклюзивно презентовали "Зломовчання". Как говорят создатели, в нашей стране криминальную драму смотрели с большим интересом. Поэтому все шансы увидеть продолжение детектива у зрителей есть!

Финальную серию "Зломавчання"
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Ранее, создатели сериала рассказали, почему пригласили на главную роль именно Ксению Мишину и как актриса справилась с образом бизнес-леди.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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