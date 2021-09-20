Скандал вокруг Эмми-2021. Почему зрители разозлились на премию и кого не наградили?

Пока одни зрители радовались победе своих фаворитов на "Эмми", другие – устроили бунт из-за отсутствия темнокожих в числе лауреатов

Вокруг "Эмми-2021" разгорелся скандал / Фото: emmys.com

После того как были объявлены победители "телевизионного Оскара" – премии "Эмми-2021", в соцсетях разгорелся скандал. Зрителей разъярило то, что знаменитый актер Майкл Кеннет Уильямс, который был номинирован, не получил статуэтку за свою роль в сериале "Страна Лавкрафта". Скандал обрел еще больший резонанс, когда стало известно, что 98 процентов победителей были белыми, а темнокожие – практически остались без наград.

Подробнее о том, почему поклонники Майкла Кеннета Уильямса были так огорчены и что творится с номинациями темнокожих актеров – рассказываем далее.

Майкл Кеннет Уильямс – смерть и номинация на "Эмми-2021"

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Майкл Кеннет Уильямс в сериале "Страна Лавкрафта" / Фото: HBO

Американский актер Майкл К. Уильямс был номинирован на премию "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в сериале "Страна Лавкрафта", но всего несколько недель назад трагически погиб.

И хотя Кэрри Вашингтон со сцены отдала дань уважения актеру, этого оказалось недостаточно. В итоге статуэтка досталась Тобайасу Мензису за роль принца Филиппа в сериале "Корона".

Реакция Сети на "Эмми-2021":

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После того как был объявлен победитель в категории, поклонники актера высказали свое возмущение в Twitter. Однако одним лишь проигрышем Майкла Кеннета Уильямса не ограничилось.

Зрителей разозлил тот факт, что ни один из номинированных чернокожих актеров не выиграл, хотя и ведущий церемонии – Седрик Развлекатель – был темнокожим, и музыка темнокожих артистов звучала на мероприятии.

"Я самый большой поклонник "Короны", но победа Тобайаса Мензиса над Майклом К. Уильямсом в роли Монтроуза в "Стране Лавкрафта" – последняя пародия на превосходство и привилегии для белых. Один из величайших темнокожих актеров телевидения в истории остается незамеченным. Так зол на "Эмми-2021"

"Как Майкл Кеннет Уильямс не выиграл…"

"Доказательство того, что ему нужна статуэтка, чтобы быть легендой, Майкла ограбили, но нет никого, кто сравнится с ним"

"Он заслуживает больше, чем Тобайас"

Так много категорий, чтобы каждый получил приз... кроме чернокожих актеров. Милая "Эмми". Некоторые чернокожие развлекали вас, а белые получили награды. Очень мило"

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Каких темнокожих актеров не наградили на "Эмми-2021"?

Актер Билли Портер / Фото: Getty Images

Билли Портер был номинирован за роль в сериале "Поза", Кенан Томпсон - как лучший комедийный актер в сериале "Кенан", транс-женщина Эмджей Родригес – за роль Бланки в сериале "Поза".

В то же время стоит отметить, что отсутствие статуэток у этих актеров в этом году – достаточно спорное. Кенан Томпсон и Билли Портер ранее уже получали награду "Эмми".

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