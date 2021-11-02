Смотрите на очень страшного Джареда Лето в первом трейлере нового кинокомикса Marvel (видео)

Вышел официальный трейлер фильма "Морбиус" об ученом-биохимике, отыскавшем лекарство от редкого недуга, но заплатившего за это слишком высокую цену

Вышел первый трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето / Фото: YouTube

Студии Sony и Marvel представили трехминутный трейлер предстоящего фильма о самом неоднозначном персонаже комиксов – вампире Морбиусе.

Его в картине сыграл оскароносный актер и музыкант Джаред Лето, который недавно снялся для обложки греческого Vogue.

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О чем фильм "Морбиус"

По сюжету биохимик Майкл Морбиус, в результате рискованного эксперимента, превращается в жуткого монстра, жаждущего крови и обладающего нечеловеческой силой. Ему предстоит сделать выбор между сторонами зла и добра.

Смотреть дублированный трейлер фильма Морбиус онлайн

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В фильме "Морбиус" также снялись Майкл Китон ("Бэтмен", "Битлджус"), Мэтт Смит ("Доктор Кто", "Корона") и Адриа Архона ("Призрачная шестерка", "Малышка"). Режиссером выступил Даниэль Эспиноса ("Живое", "Номер 44", "Код доступа "Кейптаун").

Премьера фильма "Морбиус" в Украине – 27 января 2022 года.

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