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Смотрите на очень страшного Джареда Лето в первом трейлере нового кинокомикса Marvel (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
2 ноября, 15:38
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Вышел официальный трейлер фильма "Морбиус" об ученом-биохимике, отыскавшем лекарство от редкого недуга, но заплатившего за это слишком высокую цену
Вышел первый трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето
Вышел первый трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето / Фото: YouTube

Студии Sony и Marvel представили трехминутный трейлер предстоящего фильма о самом неоднозначном персонаже комиксов – вампире Морбиусе.

Его в картине сыграл оскароносный актер и музыкант Джаред Лето, который недавно снялся для обложки греческого Vogue.

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О чем фильм "Морбиус"

По сюжету биохимик Майкл Морбиус, в результате рискованного эксперимента, превращается в жуткого монстра, жаждущего крови и обладающего нечеловеческой силой. Ему предстоит сделать выбор между сторонами зла и добра.

Смотреть дублированный трейлер фильма Морбиус онлайн

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В фильме "Морбиус" также снялись Майкл Китон ("Бэтмен", "Битлджус"), Мэтт Смит ("Доктор Кто", "Корона") и Адриа Архона ("Призрачная шестерка", "Малышка"). Режиссером выступил Даниэль Эспиноса ("Живое", "Номер 44", "Код доступа "Кейптаун").

Премьера фильма "Морбиус" в Украине – 27 января 2022 года.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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