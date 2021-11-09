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Игру в кальмара продлили на второй сезон – заявление режиссера

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
9 ноября, 19:17
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Южнокорейский кинорежиссер, создатель популярного сериала Хван Дон Хек заявил, что зрителей ждет второй сезон. Более того, он уже находится в производстве
Автор "Игры в кальмара" Хван Дон Хек анонсировал второй сезон кровавого сериала.
Автор "Игры в кальмара" Хван Дон Хек анонсировал второй сезон кровавого сериала. / Фото: instagram.com/netflix, koreaboo.com

По словам режиссера, в центре сюжета снова окажется Сон Ки Хун (победитель игры – Ред.). Раскрывать детали нового сезона сериала, добившегося большого успеха,создатель не стал. Однако он признался, что остановился на основной концепции.

Режиссер также отметил, что сейчас рано говорить о дате релиза, пишет Associated Press.

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Он объяснил, что было много просьб и положительных отзывов касательно проекта. По словами Хвана, "люди говорили, что хотят увидеть второй сезон".

– Я чувствую, что у меня почти не осталось выбора! Но да, новый сезон действительно будет. У меня в голове он уже есть и сейчас я все планирую. Пока рано судить, когда это случится. Но могу пообещать вам: Ки Хун вернется и сделает кое-что для всего мира, – сказал режиссер.

Хван и раньше говорил, что имеет отдельные идеи для продолжения проекта, однако тогда он вел переговоры с Netflix. Режиссер объяснял, что хотел лучше раскрыть персонажа Ведущего, а также поднять проблему полиции в Южной Корее и за ее пределами.

Смотрите трейлер первого сезона "Игры в кальмара", чтобы быть в курсе киноновостей:

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Почему Игра в кальмаре поразила весь мир?

Южнокорейский сериал вышел на Netflix в сентябре 2021 года и за несколько недель приобрел потрясающую популярность. Его посмотрели как минимум 111 млн аккаунтов в месяц с релиза.

По данным Bloomberg, сериал должен принести кинокомпании около 891 миллионов долларов при производственном бюджете около 21,4 миллионов за девять эпизодов.

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Более того, сериал стал одним из самых популярных за всю историю стриминговой платформы. Проект побил рекорд по просмотрам в 90 странах мира, обогнав даже "Бриджертонов".

Напомним, что по сюжету главные герои, столкнувшись с финансовыми трудностями, соглашаются принять участие в жестоких "детских" играх на острове. Чтобы выиграть денежный приз, они должны пройти шесть адских раундов. Однако проигравшие – выбывают, то есть их ждет смерть.

В то же время, ряд экспертов считает, что сериал показывает яркий пример игровой зависимости, ведь кинолента посвящена опасной игре на выживание, в которую люди начинают играть с целью заработка.

Больше новостей о "Игре в кальмара":

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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