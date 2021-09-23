Супруги ограбили ювелирный во время локдауна

Известный сценарист Стивен Найт и режиссер Даг Лайман отреагировали на новые реалии нашей жизни, связанные с общемировой пандемией, и сняли первый фильм об ограблении в условиях карантина – криминальную мелодраму "Локдаун"

Кадр из фильма "Локдаун" / Фото: themoviedb.org

Фильмов о том, как могут поменяться отношения близких людей, вынужденных практически все время находиться дома вместе, уже довольно много. А вот о том, какие возможности для афер дает карантин и ослабленные меры безопасности, пока нет.

Главные роли супругов, чьи отношения уже почти разрушены, сыграли Энн Хэтэуэй ("Рэйчел выходит замуж", "Моя девушка – монстр", "Стажёр", "Годзилла") и Чиветел Эджиофор ("12 лет рабства", "Цунами", "Отелло"). Пара решает на время закрыть глаза на разногласия между собой и совершить кражу дорогого бриллианта из знаменитого лондонского универмага Harrod.

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Энн Хэтэуэй в фильме "Локдаун" (2021) / Фото: themoviedb.org

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