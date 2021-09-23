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Супруги ограбили ювелирный во время локдауна

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
23 сентября, 16:09
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Известный сценарист Стивен Найт и режиссер Даг Лайман отреагировали на новые реалии нашей жизни, связанные с общемировой пандемией, и сняли первый фильм об ограблении в условиях карантина – криминальную мелодраму "Локдаун"
Кадр из фильма "Локдаун"
Кадр из фильма "Локдаун" / Фото: themoviedb.org

Фильмов о том, как могут поменяться отношения близких людей, вынужденных практически все время находиться дома вместе, уже довольно много. А вот о том, какие возможности для афер дает карантин и ослабленные меры безопасности, пока нет.

Главные роли супругов, чьи отношения уже почти разрушены, сыграли Энн Хэтэуэй ("Рэйчел выходит замуж", "Моя девушка – монстр", "Стажёр", "Годзилла") и Чиветел Эджиофор ("12 лет рабства", "Цунами", "Отелло"). Пара решает на время закрыть глаза на разногласия между собой и совершить кражу дорогого бриллианта из знаменитого лондонского универмага Harrod.

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Энн Хэтэуэй в фильме "Локдаун" (2021)
Энн Хэтэуэй в фильме "Локдаун" (2021) / Фото: themoviedb.org

Смотрите фильм "Локдаун" 2021 года на OLL.TV:

"Локдаун"
смотрите на olltv
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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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