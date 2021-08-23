ТОП-9 украинских фильмов ко Дню Независимости Украины

Если вы планируете отметить 30-ю годовщину Независимости в приятной компании дома – предлагаем украинские фильмы, среди которых вы точно найдете те, которые захотите посмотреть

Кадр из фильма "Киборги" / Фото: dzygamdb.com

Накануне Дня Независимости Украины, к которому готовят масштабный концерт, мы решили собрать знаковые украинские фильмы. В нашу подборку попали картины, которые принесли Украине признание как на международном уровне, так и завоевали любовь зрителей. При этом, с радостью можно отметить, что не все фильмы удалось охватить, так как оказалось, что за 30 лет их было снято намного больше.

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"Мои мысли тихие"

Сюжет фильма разворачивается вокруг фрилансера Вадима Ротта, который соглашается на запись звуков животных из Закарпатья. Нерой отправляется на воплощение своей новой мечты вместе с мамой, которая усложняет это путешествие своей гиперопекой. Ее тоже можно понять, ведь кроме сына, у нее никого нет и она не хочет остаться одна. В путешествии за главным трофеем – звуками раховского крижня – семье придется пройти несколько истерик и найти взаимопонимание.

Работа над сценарием шла два года, а в основу сюжета легла реальная история из жизни. Фильм получил премию жюри 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах и национальную кинопремию "Золоту Дзиґу" (2020). Тем временем режиссер Антонио Лукич уже готовит вторую часть комедии.

"Штольня"

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Первый украинский хоррор, снятый режиссером Любомиром Левицким. По сюжету, пятеро студентов исторического факультета отправляются на археологическую практику. Профессор рассказывает им легенду о том, как во время войны сотрудники музея спрятали вышеупомянутую статую языческого бога Перуна где-то в подземельях за городом. Герои случайно наталкиваются на шахту, в которой, вероятно, спрятан идол Перуна. Неожиданно профессор исчезает и студенты, в надежде его разыскать, решают спуститься в шахту. Поначалу подземелье выглядит как привлекательное место для развлечений, но только до тех пор, пока ребята не остаются без карты...

"Домой"

В семье крымского татарина горе – его старший сын погиб на войне. Отец едет в Киев, куда оба сына переехали после аннексии Крыма, чтобы забрать младшего сына Алима домой, а тело первенца похоронить на родной крымской земле, согласно мусульманским традициям. Парень нехотя соглашается ехать отцом, но перспективы жизни на оккупированном полуострове его не радуют, и он планирует вернуться в Киев. Эта совместная поездка через пол страны навсегда изменит их жизнь и заставит многое переосмыслить.

В 2019 году фильм был выбран в качестве претендента на "Оскар" от Украины, но не попал в номинацию. В то же время фильм был показан в Каннах, на кинофестивале в Бухаресте, Одесском МКФ и Босфорском МКФ. На трех последних "Додому" получил награды.

"Киборги"

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Это полнометражный художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева о боях в Донецком аэропорту, во время вооруженного конфликта в Донбассе. Фильм снят по оригинальному сценарию Натальи Ворожбит. По сюжету, доброволец с позывным "Мажор" (играет Макар Тихомиров), музыкант и сын влиятельных родителей, тайком убежал на войну. Он пытается понять свою роль на этой войне, самую войну, и что будет после нее. Вместе с ним ещё шестеро военных, чьими прототипами являются реальные защитники аэропорта.

"Донбасс"

События фильма происходят в востоке Украины после начала военных действий в 2014-м году. Сюжет состоит из нескольких отдельных историй, которые плавно сменяют друг друга. Основой для сценария послужили любительские видеоролики из сети Интернет, снятые на неподконтрольной Украине территории. Трагикомедия Сергея Лозницы демонстрирует истории людей, вынужденных приспосабливаться к жизни в условиях оккупации, под властью незаконных формирований. В такое время тяжело сохранить достоинство и здравый рассудок. Война оголяет сущность человека, показывая ее уже без полутонов и оттенков.

Фильм Сергея Лозницы получил приз "Особый взгляд" за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

"Халепа на 5 baksiv"

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По сюжету три друга Хомяк, Макс и Зеник живут за счет мелкого мошенничества, предоставляя разные услуги за небольшую оплату. Все меняется, когда однажды друзей начинают подозревать в убийстве, которого они не совершали. Однако с этого лишь начинаются большие неприятности небольших мошенников. Напарники должны доставить небольшую коробку, за содержимое которой начинает борьбу местный авторитет и неизвестные силовики. Когда все заходит в тупик и кажется, что уже ничего не исправить, у главного героя Дмитрия Хомяка рождается гениальный план. Молодежная комедия на самом деле вскрывает несколько серьезных для украинского общества тем, при этом оставляя зрителя счастливым после всех приключений героев.

"Трубач"

Легкая детская комедия режиссера Анатолия Матешко о юном талантливом трубаче. 13-летний Коля Шевченко в свои 13 лет не только успел научиться виртуозно играть на трубе, но и сам пишет музыку. Вдохновляет парня на творчество его первая любовь – девушка Лиза. На носу чрезвычайно важное выступление, но любимый преподаватель поломал ногу. Его место занимает странный человек, который ни у кого из детей не вызывает доверия. Удастся ли юному музыканту не потерять свою мечту и не сбиться с выбранного пути?

"ТойХтоПройшовКрізьВогонь"

Советский военный летчик Иван Додока из героя своей страны превращается в изменника после того, как освобождается из немецкого плена. Приговоренный к сталинским лагерям, Иван Додока убегает при первой возможности, но его начинают преследовать. Убежищем для летчика становится резервация в Канаде, где герой получает шанс на новую жизнь и становится вождем индейского племени, знакомя местное население с украинскими традициями.

В 2012 году картину выдвинули на премию "Оскар" от Украины в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

"Чужа молитва"

В основе сюжета лежит реальная история крымской татарки Саиде Арифовой, которая рискуя собственной жизнью, спасла более 80 евреев от гибели. Саиде была заведующей детского сада в оккупированном гитлеровскими солдатами Бахчисарае. Смелая девушка подделала документы еврейских детей, выдавая их за крымских татар. Весной 1944 года советская власть обвинила крымских татар в предательстве и сотрудничестве с оккупантами. Советские войска уготовили трагическую судьбу крымских татар и начали их депортацию с острова. Тогда Саиде Арифова вновь повторила свой подвиг, и предоставила НКВД настоящие данные своих еврейских воспитанников.

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