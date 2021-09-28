Танцы с народной артисткой и заикание: Александр Рудинский о роли полицейского в комедии Бурштинові копи

Уже 7 октября на экранах кинотеатров выйдет украинская комедия "Бурштинові копи" (канал НЛО TV, студия "Мамахохотала")

Александр Рудинский сыграл полицейского в комедии «Бурштинові копи» / Фото: пресс-служба

В ней столичный полицейский Максим (Евгений Янович), оказавшийся по службе в глубинке на Житомирщине, вместе с напарником Богданом (Олег Маслюк) и другими копами переходят дорогу янтарной мафии. В этом фильме столкнутся село и город, любовь и деньги, интриги и борьба за справедливость.

Одну из ярких ролей в "Бурштинових копах" играет украинский актер Александр Рудинский. В комедии он воплотил Юрка – доверчивого и боязливого, но очень рукастого полицейского, который всегда готов прийти на помощь друзьям. О прохождении кастинга, съемочном процессе, новом опыте и пристрастии к актерству Александр рассказал нам в эксклюзивном интервью.

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Саша, каким был ваш кастинг на роль Юрка в комедии "Бурштинові копи"?

Пробы я проходил задолго до начала съемок фильма. И только где-то через полгода, а, может, даже больше, мне сообщили о том, что я утвержден. У меня были сольные пробы – только с режиссером, Алей Бухтияровой. Она мне предлагала характерности какие-то, и вместе мы искали, какой он, этот Юрко. Еще тогда Аля подала идею, чтобы мой герой заикался. И мне пришлось это сиюсекундно реализовать. Нужно было, чтобы это выглядело и смешно, и при этом убедительно.

Александр Рудинский на съемках фильма "Бурштинові копи" / Фото: пресс-служба

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Стал ли этот персонаж для вас настоящим перевоплощением?

Честно говоря, не знаю. Это уже вам судить, – перевоплощение это или нет – когда увидите фильм в кинотеатрах. Мне сложно сказать наверняка. Но я старался отыскать те качества, которые максимально несхожи с моими, – реального Саши Рудинского, и вместе с режиссером найти особенности Юрка.

Опять-таки мне нужно было понять, в какой момент выгодно заикаться этому человеку: когда он нервничает, или когда подвисает на каких-то звуках. В то же время важно соблюдать грань. Ведь я понимаю, что зрителю через две минуты это может уже надоесть. Потому необходимо это фильтровать. В общем, заикание я должен был освоить и сделать для себя органичным.

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Александр Рудинский в роли полицейского / Фото: пресс-служба

Какие качества вашего героя вам свойственны, а какие вовсе неприсущи?

Юрко – очень пугливый и трусливый парнишка. Я думаю, это не схоже со мной. Но то, что он компанейский, боится потерять близких и все время ошивается возле них – это да, в этом мы похожи. Потому что я с детства всегда был в компании, постоянно с друзьями, которых у меня и было, и есть много по сей день. Так что это мне близко.

Александр Рудинский и Игорь Портянко / Фото: пресс-служба

Какой момент на съемках вам запомнился больше всего?

Наверное, самая длинная рабочая смена. Такое у меня в жизни было первый и последний раз. Это был рекорд для меня. И, думаю, не только для меня. Также запомнились моменты, когда мы с Вовой Кравчуком цитировали одну аудиозапись с YouTube: "Олег, ты шо, плачешь?" – звонок маме украинского пограничника, который служил в армии и жаловался на службу. На тот момент нам было очень смешно. Мы прям цитировали, пытались присвоить какие-то фразы из этого диалога себе.

Также помню, как я с Ниной Петровной Набокой танцевал (актриса, народная артистка Украины – ред.). Да и вообще, у меня в основном всегда были массовые сцены, потому на площадке было весело.

Танцы (в центре – Александр Рудинский, сзади – Нина Набока) / Фото: пресс-служба

Ваш Юрко разбирается в технике и может починить все, что угодно. А в реальной жизни, дома, вы такой же умелец?

Я далеко не мастер на все руки. Даже больше скажу: не так давно я ничего бы не сделал дома самостоятельно, без чьей-либо помощи. Раньше казалось, что это мне не нужно. Я занимался исключительно своей профессией. Но когда у меня появилась семья и личное жилье, это стало необходимым. Потому мне помогали, а я учился.

Год назад я заболел ковидом, и три недели был изолирован на втором этаже от супруги и ребенка. И там как раз осваивал азы некоторых умений. Мне надо было собирать разные шкафы, рабочий стол, поэтому приходилось вникать.

Александр Рудинский, Игорь Портянко, Владимир Кравчук / Фото: пресс-служба

Чем влечет и впечатляет вас игра в кино?

Знаете, каким меня камера зафиксировала на съемочной площадке, таким я и останусь в том или ином кино на всю жизнь. И этого никогда не исправить. Вот будет мне 50-60 лет, станут взрослыми мои дети, и я надеюсь, им будет интересно наблюдать за мной в кадре вне зависимости от времени.

Каждый съемочный день для меня является уроком и шансом проверить свои возможности. Ведь это большая ответственность: тебе предлагают судьбу какого-то человека и нужно ее воплотить. Причем сделать это так, чтобы у зрителя не возникло желания переключить на другой канал или же выйти из кинотеатра. Сыграть настолько убедительно, чтобы человек, которого люди увидели на экране, остался в их памяти.

Как сделать так, чтобы за моим героем было всегда интересно наблюдать вне зависимости от того, обо мне это кино, или у меня здесь роль на 1 минуту? Это очень сложно. Но этим я и занимаюсь. Я учился актерскому мастерству 4 года, каждый день. Я этим живу, и мой интерес к профессии только воспламеняется и никоим образом не может угаснуть.

Александр Рудинский и Вова Кравчук / Фото: пресс-служба

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