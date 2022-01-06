Телеканал Украина покажет спин-офф сериала "Женский доктор": о чем будет меддрама "Надежда"

Уже в январе на телеканале "Украина" состоится премьера медицинской драмы "Надежда". Рассказываем, о чем сериал и с какими проблемами столкнется главная героиня

На телеканале "Украина" стартует новая меддрама "Надежда". / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

17 января в 21:00 на телеканале "Украина" покажут спин-офф культового проекта "Женский доктор" – "Надежда". Сериал состоит из 40 серий. Съемками картины занималась компания FILM.UAGroup.

История будет разворачиваться в новой высокотехнологичной многопрофильной клинике, где главной героини, талантливому хирургу Надежде, предстоит не только проводить самые сложные операции, но и разобраться с личными глубокими травмами, которые являются преградой на ее пути к счастью.

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17 января премьера сериала "Надежда". / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Надежда Павлова – хирург с незаурядными способностями. У нее не только колоссальный профессиональный опыт, но и редкий талант.

В личной жизни героини не все так просто: она находится в бесперспективных отношениях с женатым коллегой-хирургом Алексеем Стрелецким. Он постоянно обещает, что скоро разведется, но на самом деле использует Надежду для продвижения своей карьеры. Ситуацию усугубляет сильное чувство вины, которое преследует женщину и отражается на ее личной жизни. У нее есть тайна – глубокая личная травма, которая причиняет ей душевные страдания.

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Роль Надежды исполнила актриса Анастасия Панина. Перед съемками сериала она учились накладывать медицинские швы, делать узлы, правильно держать скальпель и медицинские инструменты и т.д.

Анастасия Панина в роли Надежды Павловой. / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артистка признается, что героиня ей импонирует своими личными и профессиональными устремлениями. По словам Анастасии, ее персонаж – настоящий ас хирургии и в любой профессиональной ситуации ставит верный диагноз.

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Характер Надежды очень хорошо прописан в сценарии, мне не пришлось ничего усиливать, разве что прибавила немного женственности, уязвимости – Надя ведь, несмотря на профессию и сильный характер, в первую очередь женщина. Она принимает иногда жизненно важные решения и не боится брать ответственность за них и своих пациентов, – поделилась Панина.

В сериале, кроме новых персонажей, появляются и герои "Женского доктора" – гендиректор Игорь Ильич Гордеев, администратор Карина, репродуктолог Рита Андреевна Авдеева и доктор Родионова.

Герои будут не только спасать жизнь людей, но и бороться за личное счастье. По словам актера Алексея Нагрудного (он сыграл любовника Нади – Алексея Стрелецкого) его персонаж противоречив, но этому есть оправдание.

Алексей Нагрудный в роли Алексея Стрелецкого. / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Он похож на Дон Жуана. Но с Надеждой у него неоднозначные отношения. Он с ней соперничает, как с профессионалом, хирургом. Ему не нужен дома, в постели, хирург, ему нужна просто женщина. Мы часто забываем в погоне за лучшей жизнью, статусом, деньгами, что Творец наделил нас чувствами. Мой герой сделал себе резекцию чувств, и это причиняет боль не только ему, но окружающим его людям. Хотя, на самом деле, Стрелецкий чувственная натура, надеюсь, зритель это увидит, – поделился актер.

Съемки медицинской драмы продолжались полгода. В сериале покажут пару сложных и редких медицинских случаев – хирурги-кардиологи проведут открытую операцию на сердце, а также прооперируют пациентку с диагнозом расщепления позвоночника.

В сериале покажут несколько сложных и редких медицинских случаев. / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Отметим, что художники по гриму постарались максимально реалистично передать медицинские вызовы, с которыми сталкиваются герои. Наиболее сложным, признаются создатели, оказались глаза и сердца – на их производство понадобилось около месяца.

Сценаристов и съемочную группу консультировали два врача: оперирующий хирург и хирург-комбустиолог (специалист по ожогам). Медконсультанты работали на всех этапах создания сериала и следили, чтобы происходящее на экране не вызывало сомнений у зрителя.

Как сложится история о становлении женщины-хирурга в сложной мужской профессии и найдет ли она свою любовь, станет известно уже в январе на телеканале "Украина".

Кстати, на днях мы делали обзор пятой серии украинско-хорватского сериала "Зломовчання" с Ксенией Мишиной.