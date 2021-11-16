Том Харди ищет время для второго сезона Табу

Сценарист Стивен Найт рассказал, что второй сезон приключенческой драмы "Табу", продолжения которой фанаты ждут уже почти пять лет, все-таки будет снят

Идет работа над вторым сезоном сериала "Табу" / Фото: Getty Images

Во время недавней беседы с порталом Collider создатель проекта сообщил, что сейчас команда согласовывает график съемок с Томом Харди, и это очень непросто. Продолжение планировали снимать еще в 2020-м, но пандемия и занятость Харди этому помешали.

Теперь поклонники этого сильного, атмосферного сериала могут вздохнуть спокойно: продолжение – в разработке. Найт уверяет, что у него готовы сценарии шести из восьми серий второго сезона.

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Идея сериала "Табу" принадлежит Тому Харди и его отцу Эдуарду "Чипсу" Харди. Снят он по рассказу самого Тома Харди.

О чем сериал "Табу"

1814 год. Джеймс Кезайя Делейни, сын владельца судоходной компании, после 10 лет жизни в Африке, возвращается в Лондон с четырнадцатью украденными алмазами. Главный герой сразу же ввязывается в сложную и опасную игру с британским правительством и руководством Ост-Индской компании. Его цель вернуть все потерянное отцом состояние и построить свою собственную торговую империю.

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Первый и пока единственный сезон сериала "Табу" вы можете посмотреть на сервисе OLL.TV:

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