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Том Харди ищет время для второго сезона Табу

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
16 ноября, 15:07
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Сценарист Стивен Найт рассказал, что второй сезон приключенческой драмы "Табу", продолжения которой фанаты ждут уже почти пять лет, все-таки будет снят
Идет работа над вторым сезоном сериала "Табу"
Идет работа над вторым сезоном сериала "Табу" / Фото: Getty Images

Во время недавней беседы с порталом Collider создатель проекта сообщил, что сейчас команда согласовывает график съемок с Томом Харди, и это очень непросто. Продолжение планировали снимать еще в 2020-м, но пандемия и занятость Харди этому помешали.

Теперь поклонники этого сильного, атмосферного сериала могут вздохнуть спокойно: продолжение – в разработке. Найт уверяет, что у него готовы сценарии шести из восьми серий второго сезона.

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Идея сериала "Табу" принадлежит Тому Харди и его отцу Эдуарду "Чипсу" Харди. Снят он по рассказу самого Тома Харди.

О чем сериал "Табу"

1814 год. Джеймс Кезайя Делейни, сын владельца судоходной компании, после 10 лет жизни в Африке, возвращается в Лондон с четырнадцатью украденными алмазами. Главный герой сразу же ввязывается в сложную и опасную игру с британским правительством и руководством Ост-Индской компании. Его цель вернуть все потерянное отцом состояние и построить свою собственную торговую империю.

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Первый и пока единственный сезон сериала "Табу" вы можете посмотреть на сервисе OLL.TV:

Сериал "Табу"
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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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