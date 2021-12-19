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Топ лучших турецких сериалов, похожих на Великолепный век

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
19 декабря, 12:00
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Мы собрали список самых популярных сериалов об истории Османской империи. В некоторых из них роли исполняют главные актеры Великолепного века
Подборка турецких исторических сериалов
Подборка турецких исторических сериалов / Фото: instagram.com/myykosem/

Историческая драма Великолепный век очень полюбилась украинским зрителям. После премьеры у сериала появились тысячи поклонников. Но это не единственный достойный внимания турецкий фильм, какие еще можно посмотреть – читайте в материале.

Великолепный век. Империя Кесем

В центре внимания великая Османская империя в период правления Ахмета I. В сериале речь идет о великой королеве Кесем Султан, которая попав в гарем тринадцатилетней девушкой, сумела совладать с собой и достигла заоблачных высот справляясь со своими врагами.

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Именно она вошла в история как великая Валиде сумев посадить на трон своего сына, а затем и внука.

Великолепный век. Империя Кесем
Великолепный век. Империя Кесем / Фото: instagram.com/myykosem/

Завоеватель

Этот сериал также основан на реальных исторических событиях. В основе сюжета – жизнь Мехмета Завоевателя, который считается одним из самых знаменитых правителей могущественной Османской империи.

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В фильме максимально раскрыто много впечатляющих тем из жизни империи – борьба за власть с кровопролитием и восхождение к падишахскому титулу.

Завоеватель
Завоеватель / Фото: instagram.com/mehmedbircihanfatihi/

Султан моего сердца

Сюжет этого сериала повествует про сказочную любовь русской красавицы и османского султана. Дочь российского дипломата Анна попадает в гарем султана, чтобы присматривать за его маленьким сыном.

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Султан Махмуд II, увидев ее во дворе, безумно влюбляется в гувернантку. А вот наложницы ненавидят иностранку за то, что она смогла завоевать сердце их правителя.

Султан моего сердца
Султан моего сердца / Фото: instagram.com/kalbiminsultanistar/

Основание: Осман

Правитель Осман создает огромную империю, которая на протяжении многих веков расширяла свои границы. В сериале рассказывают о том, как жил великий Султан, как основывал новое государств, о его семье и детях. Он был бесстрашным воином, который всегда смело сражался и подавал пример своим подчиненным.

Основание: Осман
Основание: Осман / Фото: instagram.com/kurulusosman/

Воскресший Эртугрул

Это историческая драма о событиях 13 века, когда происходило основание Османского государства. Это рассказ о человеке, изменившем мировую историю – Эртугруле Бэе. Вместе со своим народом, который имел всего четыреста шатров, он сумел победить многотысячное войско врагов и объединить их земли.

Воскресший Эртугрул
Воскресший Эртугрул / Фото: instagram.com/dirilisdizisi/

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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