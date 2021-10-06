Пока вы смотрели Игру в кальмара, мы собрали все мемы по этому южнокорейскому хиту от Netflix

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", вышедший на Netflix 17 сентября, рассказывает о 456 отчаявшихся людях, которые вступают в опасную кровопролитную игру на выживание. Героям приходиться сражаться друг с другом в детских играх, чтобы выиграть заветный приз – 45, 6 миллиарда южнокорейских вон.
В сериале масса неожиданных сюжетных поворотов, шокирующих и трогательных сцен, которые породили массу реакций зрителей в виде шуток и мемов в Сети.
Мемы по сериалу "Игра в кальмара"
Предметом одной первых и распространенных шуток стала валюта. Поскольку сериал устроил настоящий бум во всем мире, иностранцам захотелось узнать, сколько будет 45, 6 миллиарда вон в валюте их страны. К слову, в Украине победитель "Игры в кальмара" выиграл бы около одного миллиарда гривен.
Помните, когда накануне по всему миру легли Tik-Tok, Instagram и Facebook? Одну из сцен в "Игре кальмара" сравнили с этим событием, когда все пользователи резко перешли в Twitter, ведь он прекрасно работал.
После просмотра сериала вы будете эмоционально "отходить" еще несколько дней.
Некоторые кадры из сериала стали основой для шуток на тему тленности бытия, финансовых проблем и усталости от рабочих будней. Героем этих мемов стал старик О Иль Нам.
Еще с ним создали картинки на тему кризиса среднего возраста.
Я возвращаюсь в клуб и сижу в стороне, думая, что я до сих пор таинственный красавчик, в которого кто-то влюбится, когда я предаюсь своим фантазиям о главном герое и не признаю, что мне 30 лет и я в депрессии.
Некоторые эпизоды шоу забавляют, другие пугают, а от каких-то и вовсе наворачиваются слезы. Даже операторам, которые снимали проект было непросто пережить такой напряженный сюжет.
По сюжету, главный герой Сон Ки Хун – безработный отец, который погряз в долгах, принимает приглашение незнакомца сыграть в детскую игру. После этого, собственно, и начинается жуткое действо.
А вот, как Сон должен был ответить тому парню на его предложение:
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- "Сон, ты хочешь сыграть в игру со мной?"
- "Нет"
Правда, тогда бы мы никогда не увидели этот великолепный пугающий сериал.
Зрители не могут оторваться от экранов и поэтому смотрят несколько, а то и все эпизоды подряд.
Зеленая кнопка – за то, чтобы лечь вовремя спать, а красная – смотреть "Игру в кальмара" до четырех утра.
Мы уже писали, что сериал устроил настоящий бум и стал культурным феноменом. Не будет удивлением, если на предстоящий Хэллоуин люди будут наряжаться в такие костюмы.
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