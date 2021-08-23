ТОП сериалов, в которых снялись актеры украинского происхождения

В Голливуде больше украинцев, чем вы могли подумать. Мы собрали пять лучших сериалов с актерами, которые так или иначе связаны с нашей страной

Сериалы с голливудскими актерами украинского происхождения / Фото: NBC

В этой подборке не будет Милы Кунис или Ольги Куриленко хотя бы потому, что они предпочитают большое кино.

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Сегодня предлагаем познакомиться с топовыми сериалами последних лет с Дэвидом Духовны, сестрами Фармига и Кэтрин Винник, которая на днях прилетела в Украину.

ТОП-5 сериалов со звездами, украинского происхождения

"Викинги", 6 сезонов

Канадско-ирландский сериал рассказывает историю скандинавских поселенцев и их борьбы за земли. Ключевым персонажем в "Викингах" является скандинавский правитель Рагнар Лодброк, которого то и дело тянет к неизведанным западным территориям. Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник сыграла жену Рагнара – Лагерту.

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"Водолей", 2 сезона

Дэвид Духовны, чей дед со стороны отца эмигрировал в США из Бердичева еще во времена УНР, снимался не только в "Секретных материалах".

"Водолей" – многосерийный фильм, где Духовны сыграл роль голливудского детектива, расследующего дело о пропавшей девушке-подростке Эмме Карн. В итоге история приводит зрителя к банде Чарли Мэнсона.

"Мотель Бейтс", 5 сезонов

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Сериал снят по мотивам культового фильма Альфреда Хичкока "Психо", который основан на одноименном романе Роберта Блоха. "Мотель Бейтс" – это увлекательная и жуткая история о Нормане и его маме, гиперопеке, психическом расстройстве и убийствах.

Звезда фильмов серии "Заклятие" Вера Фармига, которая исполнила одну из главных ролей в "Мотель Бейтс", имеет украинские корни. Ее родители – мигранты, а сама будущая актриса росла в украино-американской общине в Эрвингтоне, Нью-Джерси.

"Американская история ужасов", 9 сезонов

Сомневаемся, что кто-то не видел сериал-антологию Райана Мерфи и Брэда Фэлчака. Младшая сестра Веры Фармиги – Таисса снялась в четырех разных сезонах, но мы советуем посмотреть их все.

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История про дом-убийцу знакомит с основным кастом, который будет появляться в продолжениях АИУ. Таиссе Фармиге достались несколько очень похожих друг на друга персонажей.

"Ганнибал", 3 сезона

В триллере канала NBC с Маддсом Миккельсоном и Хью Дэнси снялся канадский украинец Джон Кабрт. Он не только актер, но также продюсер и сценарист.

Название же сериала говорит само за себя – это всеми известная история о докторе Ганнибале Лектере и его взаимоотношениях с агентом ФБР. Красиво, тревожно, неповторимо.

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