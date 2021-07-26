Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Драка Фединчика

МакSим лучше

Дебют дочери Поляковой

Сандре Буллок - 57!

Все боятся Гарри

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Кинолента

Три украинских фильма покажут на Венецианском кинофестивале: что о них известно

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
26 июля, 15:00
Копировать ссылку
В прошлом году многие кинособытия были отменены, перенесены или проведены в скромном формате, как, например, Венецианский кинофестиваль. Но в этом году он должен пройти более помпезно
Фильм "Відблиск" Валентина Васяновича - в главном конкурсе Венецианского кинофестиваля
Фильм "Відблиск" Валентина Васяновича - в главном конкурсе Венецианского кинофестиваля / Фото: labiennale.org, facebook.com/ukrainefilmagency

Не так давно завершился Каннский кинофестиваль, где один из призов достался украинскому фильму "Бабий Яр. Контекст", как быстро приблизился следующий киносмотр. В этот раз украинские кинематографисты снова достойно представят Украину на международном кинорынке и сразу тремя фильмами.

Как сообщается на официальной Facebook-странице Госкино, в основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля за награду "Золотой лев" будет соревноваться украинская драма "Відблиск". В фильме рассказывается история врача-добровольца, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни. Режиссер Валентин Васянович уже знаком международному киносообществу. В 2019 году на Венецианском кинофестивале он одержал победу за свой фильм "Атлантида" в программе "Горизонты".

В рамках этой программы в этом году представлено два других украинских фильма. Первый – "Носорог" режиссера Олега Сенцова. Работа над лентой началась еще в 2012 году, но была приостановлена из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014 году и дальнейшего его заключения. История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине.

На Венецианском кинофестивале покажут новый фильм Олега Сенцова
На Венецианском кинофестивале покажут новый фильм Олега Сенцова / Фото: facebook.com/RhinoMovie

Также в конкурсную программу "Горизонты" вошел фильм совместного производства Словакии, Украины и Чехии – "Цензорка" Петера Керекеша. В центре сюжета – молодая женщина Леся, которая была приговорена к заключению в одной из исправительных учреждений Одессы.

Украинский фильм "Цензорка" покажут на Венецианском кинофестивале
Украинский фильм "Цензорка" покажут на Венецианском кинофестивале / Фото: Скриншот из YouTube

В тренде

Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года. Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" Пон Чжун Хо возглавит международное жюри основного конкурса.

Уже совсем скоро состоится Одесский международный кинофестиваль – в его программу вошли победители Каннского и долгожданные украинские сенсации.

Смотрите, как Одесса в августе на 8 дней превратится в Мекку киноманов:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Звезда сериала «13 причин почему» Томми Дорфман сделал каминг-аут. Поддерживаете тенденцию?
Все обсуждают
Машу Полякову захейтили в Сети за песню с матами
Быть в курсе
Цитата дня

8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания... Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик. И я рад познакомить вас с ним.

Дмитрий Шепелев ведущий
Шепелев показал лицо сына от Фриске
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять