Три украинских фильма покажут на Венецианском кинофестивале: что о них известно

В прошлом году многие кинособытия были отменены, перенесены или проведены в скромном формате, как, например, Венецианский кинофестиваль. Но в этом году он должен пройти более помпезно

Фильм "Відблиск" Валентина Васяновича - в главном конкурсе Венецианского кинофестиваля / Фото: labiennale.org, facebook.com/ukrainefilmagency

Не так давно завершился Каннский кинофестиваль, где один из призов достался украинскому фильму "Бабий Яр. Контекст", как быстро приблизился следующий киносмотр. В этот раз украинские кинематографисты снова достойно представят Украину на международном кинорынке и сразу тремя фильмами.

Как сообщается на официальной Facebook-странице Госкино, в основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля за награду "Золотой лев" будет соревноваться украинская драма "Відблиск". В фильме рассказывается история врача-добровольца, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни. Режиссер Валентин Васянович уже знаком международному киносообществу. В 2019 году на Венецианском кинофестивале он одержал победу за свой фильм "Атлантида" в программе "Горизонты".

В рамках этой программы в этом году представлено два других украинских фильма. Первый – "Носорог" режиссера Олега Сенцова. Работа над лентой началась еще в 2012 году, но была приостановлена из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014 году и дальнейшего его заключения. История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине.

На Венецианском кинофестивале покажут новый фильм Олега Сенцова / Фото: facebook.com/RhinoMovie

Также в конкурсную программу "Горизонты" вошел фильм совместного производства Словакии, Украины и Чехии – "Цензорка" Петера Керекеша. В центре сюжета – молодая женщина Леся, которая была приговорена к заключению в одной из исправительных учреждений Одессы.

Украинский фильм "Цензорка" покажут на Венецианском кинофестивале / Фото: Скриншот из YouTube

В тренде Три украинских фильма покажут на Венецианском кинофестивале: что о них известно

Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года. Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" Пон Чжун Хо возглавит международное жюри основного конкурса.

Уже совсем скоро состоится Одесский международный кинофестиваль – в его программу вошли победители Каннского и долгожданные украинские сенсации.

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