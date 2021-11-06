Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Шевченко нашел работу ⚽ МЮ - МанСити: онлайн Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💉 Депутаты - антивакцинаторы

Откровения Лободы

Гага и Гуччи

Архив Ротару

Мнение о "Вечных"

Шоу "Маска". Сезон 2

Трибьют Тату
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Тысячи пропавших без вести людей неожиданно вернулись домой

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
6 ноября, 15:33
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Перезапуск популярного научно-фантастического сериала. Странные исчезновения 44 сотен людей за последние 100 лет закончились таким же таинственным возвращением всех пропавших
Сериал о возвращении исчезнувших людей "4400"
Сериал о возвращении исчезнувших людей "4400" / Фото: oll.tv

Стартовал перезапуск одного из самых интересных и известных научно-фантастического проектов нулевых. Сюжет рассказывает о группе людей, которые пропали без вести, а спустя годы, начали возвращаться. 4400 людей, бесследно исчезнувших за последние 100 лет, мгновенно возвращаются в наши дни. Они не помнят, что с ними случилось и почему они были похищены.

По мере того, как некоторые их них начинают развивать свои полномочия, правительство стремится предотвратить потенциальную угрозу, в то время как "4400", как их называют, должны разгадывать тайну того, через что им пришлось пройти и почему они снова появились.

Реклама

Это действительно так захватывающе, потому что речь идет о путешествиях во времени, но уже в 2021 году – в том времени, где мы сейчас с вами живем. Сериал даст возможность изучить, как мы попали сюда через всех людей из разных эпох, – говорит исполнительный продюсер "4400" Ариана Джексон.

В новой версии шоу больше времени уделят героям и их первоначальным эпохам, чтобы лучше показать, что проблемы, с которыми персонажи столкнулись десятилетия или даже столетие назад, по-прежнему являются актуальными и в наше время.

Сериал "4400"
смотрите на olltv
Смотреть

Читайте также:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Опрос
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Откровенно для VOGUE
Lady GAGA в британском журнале
Больше фоток звезды
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять