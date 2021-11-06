Тысячи пропавших без вести людей неожиданно вернулись домой

Перезапуск популярного научно-фантастического сериала. Странные исчезновения 44 сотен людей за последние 100 лет закончились таким же таинственным возвращением всех пропавших

Сериал о возвращении исчезнувших людей "4400" / Фото: oll.tv

Стартовал перезапуск одного из самых интересных и известных научно-фантастического проектов нулевых. Сюжет рассказывает о группе людей, которые пропали без вести, а спустя годы, начали возвращаться. 4400 людей, бесследно исчезнувших за последние 100 лет, мгновенно возвращаются в наши дни. Они не помнят, что с ними случилось и почему они были похищены.

По мере того, как некоторые их них начинают развивать свои полномочия, правительство стремится предотвратить потенциальную угрозу, в то время как "4400", как их называют, должны разгадывать тайну того, через что им пришлось пройти и почему они снова появились.

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Это действительно так захватывающе, потому что речь идет о путешествиях во времени, но уже в 2021 году – в том времени, где мы сейчас с вами живем. Сериал даст возможность изучить, как мы попали сюда через всех людей из разных эпох, – говорит исполнительный продюсер "4400" Ариана Джексон.

В новой версии шоу больше времени уделят героям и их первоначальным эпохам, чтобы лучше показать, что проблемы, с которыми персонажи столкнулись десятилетия или даже столетие назад, по-прежнему являются актуальными и в наше время.

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