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У Дюны будет продолжение: когда выйдет вторая часть нашумевшего фильма

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
27 октября, 12:10
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Американский фантастический фильм "Дюна", в основе сюжета которого лежит одноименный роман Фрэнка Герберта, стал безумно популярным во всем мире. Узнайте, когда ждать продолжения кинокартины
Дюна-2 - когда выйдет продолжение нашумевшего фильма
Дюна-2 - когда выйдет продолжение нашумевшего фильма / Фото: Коллаж: Сегодня, https://twitter.com/Legendary

"Дюна" – фильм, который вызвал ажиотаж и бурю обсуждений в Сети еще до своего выхода на экраны. Теперь киностудия Legendary Pictures официально объявила в Twitter о том, что у сиквела все-таки будет продолжение. Съемки второй части одобрены руководством.

Дата премьеры второй части – 20 октября 2023 года. Да-да, придется подождать пару лет, чтобы увидеть продолжение истории.

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Скриншот: Twitter

Сценаристом и режиссером фильма снова выступит Дени Вильнев. Актерский состав будет почти полностью таким же, как и в первой части.

Дистрибьютором кинокартины, как и в предыдущий раз, будет студия Warner Bros., которая также будет финансировать производство филмаю поможет финансировать производство фильма. Некоторое время спустя после выхода в кинотеатрах, "Дюна-2" появится и в стриминговом сервисе HBO Max.

Сюжет первой части "Дюны"

Фильм является адаптацией первой половины бестселлера Фрэнка Герберта и рассказывает историю молодого Пола Атрейдеса, который отправляется на песчаную планету Арракис, чтобы спасти свой народ.

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Тимоти Шаламе в фильме "Дюна"
Тимоти Шаламе в фильме "Дюна" / Фото: Imdb.com

Действие сюжета разворачивается в далеком будущем в галактической империи. Люди новой эпохи отказались от Земли, какой мы ее знаем сейчас, компьютеров, религий и национальностей, и теперь могут совершать межпланетные путешествия с помощью особого вещества – "меланжа", также известного, как "спайс". Это самое драгоценное вещество во всей Вселенной, где Великие Дома управляют целыми планетами. Но источником меланжа является лишь одна планета – Арракис, или же Дюна.

По приказу императора Дюна переходит во владение Дома Атрейдесов, а именно – Полу Атрейдесу. Ему предстоит стать лидером фременов – племени людей на планете Дюна, и отправиться в удивительное путешествие, которое изменит судьбу всей планеты.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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