У крупнейшего финансиста Америки вновь испортились отношения с федеральным прокурором

Долгожданная вторая часть пятого сезона сериала "Миллиарды", которую создатели сериала поставили на паузу из-за пандемии коронавируса, вышла сегодня на OLL.TV

Герои сериала "Миллиарды" / Фото: themoviedb.org

Известно, что Showtime занят производством шестого сезона. К своим ролям вернутся Дэмиен Льюис и Пол Джаматти, а приглашенная звезда "Двойки" и "Карточного домика" Кори Столл теперь займет постоянное место в проекте. В пятом сезоне сериала также появилась суперзвезда современного телевидения Джулиана Маргулис ("Хорошая жена", "Скорая помощь") — она сыграла Кэтрин Брэнт, профессора социологии из университета Лиги плюща.

Сюжет

Кадр из сериала "Миллиарды" / Фото: Imdb.com

Реклама

"Миллиарды" рассказывают о противостоянии талантливого и амбициозного короля хедж-фондов, миллиардера с Уолл-стрит Бобби Аксельрода с принципиальным федеральным прокурором Чаком Родсом, чья супруга работает у финансиста психологом и штатным аналитиком по развитию кадрового потенциала. Ставки растут, и все герои вынуждены либо принимать новые, еще более опасные правила игры, либо выйти из нее.

Смотрите продолжение 5-го сезона сериала "Миллиарды" на OLL.TV.

Еще материалы по теме: