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У крупнейшего финансиста Америки вновь испортились отношения с федеральным прокурором

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
7 сентября, 16:21
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Долгожданная вторая часть пятого сезона сериала "Миллиарды", которую создатели сериала поставили на паузу из-за пандемии коронавируса, вышла сегодня на OLL.TV
Герои сериала "Миллиарды"
Герои сериала "Миллиарды" / Фото: themoviedb.org

Известно, что Showtime занят производством шестого сезона. К своим ролям вернутся Дэмиен Льюис и Пол Джаматти, а приглашенная звезда "Двойки" и "Карточного домика" Кори Столл теперь займет постоянное место в проекте. В пятом сезоне сериала также появилась суперзвезда современного телевидения Джулиана Маргулис ("Хорошая жена", "Скорая помощь") — она сыграла Кэтрин Брэнт, профессора социологии из университета Лиги плюща.

Сюжет

Кадр из сериала "Миллиарды"
Кадр из сериала "Миллиарды" / Фото: Imdb.com

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"Миллиарды" рассказывают о противостоянии талантливого и амбициозного короля хедж-фондов, миллиардера с Уолл-стрит Бобби Аксельрода с принципиальным федеральным прокурором Чаком Родсом, чья супруга работает у финансиста психологом и штатным аналитиком по развитию кадрового потенциала. Ставки растут, и все герои вынуждены либо принимать новые, еще более опасные правила игры, либо выйти из нее.

Смотрите продолжение 5-го сезона сериала "Миллиарды" на OLL.TV.

"Миллиарды"
смотрите на olltv
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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался. Я сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Но всегда надо идти вперед, проявляя смелость, которая не исключает сомнения.

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