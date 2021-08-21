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Убийца кинопроекта Секс в большом городе празднует юбилей

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
21 августа, 15:33
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Сегодня актриса Ким Кэтролл празднует юбилей. Звезде "Секса в большом городе" исполняется 65 лет.
Саманта Джонс не появится в перезапуске "Секса в большом городе"
Саманта Джонс не появится в перезапуске "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

Будущая звезда родилась 21 августа 1956 года в Ливерпуле в семье строителя и домохозяйки. Интерес к сценическому творчеству у Ким проявился еще в юном возрасте.

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За более чем 45-летнюю карьеру, она снялась во многих известных проектах: "Полицейская академия","Манекен", "Призрак" и др. Но мировую известность и ряд престижных премий ей принесла роль Саманты Джонс из сериала "Секс в большом городе", все 6 сезонов которого можно посмотреть на OLL.TV.

"Секс в большом городе"
смотрите на olltv
Смотреть

На осень 2021 года запланирован выход нового сериала "And Just Like That", который расскажет о жизни героинь оригинальной комедийной мелодрамы спустя 20 лет. Уже известно, что новый проект обойдется без Саманты.

Ким отказалась от участия в съемках, ссылаясь на возраст (ведь она на 10 лет старше остальных участников) и нежелание портить полюбившийся фанатам образ. Именно из-за решения сегодняшней именинницы, создателям пришлось отказаться от съемок третьей части "Секс и город", являющегося полнометражным продолжением культового сериала.

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Остается только гадать, как именно авторы выведут Саманту из дружной четверки. Звучат даже версии о гибели героини, но сами создатели поспешили успокоить фанатов, заявив, что если Ким передумает, то сможет это сделать во втором сезоне, на который уже получено добро от студии.

Для украинского зрителя премьера новинки состоится на сервисе OLL.TV.

Ранее Сара Джессика Паркер поделилась подробностями продолжения "Секса в большом городе":

Также смотрите, как изменились актрисы Секса в большом город спустя 23 года.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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