Укрощению строптивого – 41 год. Какие сцены из фильма были вырезаны перед показом в СССР

Сегодня исполняется ровно 41 год с момента выхода легендарного фильма с Адриано Челентано и Орнеллой Мути – "Укрощение строптивого"

Какие сцены были вырезаны из фильма "Укрощение строптивого" перед показом в СССР / Фото: скриншот, Коллаж: Сегодня

Впервые фильм вышел на экраны 20 декабря 1980 года. Публику сразу же очаровала игра актеров и химия между харизматичным Адриано Челентано и признанной красавицей Орнеллой Мути.

"Сегодня" предлагают вспомнить эту киноленту, а заодно узнать – какие сцены были вырезаны из фильма перед тем, как он вышел на экраны в СССР.

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Фильм режиссеров Франко Кастеллано и Джузеппе Моччиа был одобрен и разрешен к показу, однако кое-что в нем чиновники посчитали "лишним". По их мнению, некоторые сцены могли "шокировать" советских граждан и были вырезаны из киноленты.

Голая Лиза

По сюжету фильма, главная героиня Лиза, направляясь в Милан через небольшой городок, останавливается на заправке. Там Лиза решила оголиться перед Элиа в исполнении Челентано. Эту сцену наблюдал обалдевший работник заправочной станции. Накинув блузку, Лиза уехала, не заплатив.

Фото: кадр из фильма

Теленок

По непонятным причинам советским зрителям решили не показывать сцену отела коровы.

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Фото: кадр из фильма

Попытки соблазнения

Весь фильм Лиза пыталась очаровать Элиа – на какие уловки только не шла девушка! В одной из сцен она разделась...

Фото: кадр из фильма

...и легла в постель к главному герою. Этот момент тоже был вырезан

Фото: кадр из фильма

Драка с соперницей

В одной из сцен Элиа обедал с Лизой и ее приятельницей, которая проявляла знаки внимания к мужчине. Темпераментная главная героиня решила проучить конкурентку, набросившись на нее с кулаками. И это тоже не показали зрителям СССР!

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Фото: кадр из фильма

Охота

Казалось бы, эта сцена довольно безобидна, но все равно что-то пошло не так: момент, когда Элиа своими выстрелами выбивает ружья из рук охотников, тем самым не позволяя им убить уток, – тоже был удален из киноленты.

Фото: кадр из фильма

А пока вы побежали искать, где смотреть "Укрощение строптивого" и ностальгировать, предлагаем вам взглянуть на список из пяти новогодних фильмов – супервариант для выходных с чашечкой какао и хорошей компанией.