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Что известно о новом фильме Disney "Один дома" и кто заменит Кевина Маккалистера? Рассказываем

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
13 августа, 13:16
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Слухи о перезагрузке культовой рождественской комедии 90-х "Один дома" появились еще несколько лет назад. И вот, Disney объявил дату долгожданной премьеры
Арчи Йейтс сыграет главную роль в "Один дома: дом, милый дом"
Арчи Йейтс сыграет главную роль в "Один дома: дом, милый дом" / Фото: instagram.com/disneyplus

Киноманы могут быть уже рады, потому что в "Один дома: дом, милый дом", как и планировалось, появится и Маколей Калкин, сыгравший роль Кевина Маккалистера в серии оригинальных фильмов. Фильм выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 12 ноября.

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Кто заменит Маколея Калкина в главной роли?

Как сообщает Deadline, роль мальчика, который, по традиции фильмов, остается один дома, сыграет звезда трагикомедии "Кролик Джоджо" 12-летний Арчи Йейтс. За роль в фильме Тайки Вайтити юный актер получил номинацию на престижную премию Critics' Choice Movie Award в категории "Лучший молодой актер актриса".

Арчи Йейтс в фильме "Кролик Джоджо"
Арчи Йейтс в фильме "Кролик Джоджо" / Фото: themoviedb.org

Сюжет фильма "Один дома: дом, милый дом"

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Родители Макса Мерсера уезжают на каникулы в Японию и он остается один дома. Максу придется защищать дом от необычных воров – семейной парочки, которая решила выкрасть бесценную реликвию семьи Мерсеров.

Вместе с актером Арчи Йейтсом в фильме сыграли: Айслинг Би, Тим Саймонс, Пит Холмс, Девин Ратрей, Элли Маки, Крис Парнелл, Элли Кемпер и Роб Делейни.

Вернется ли Маколей Калкин на экраны?

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40-летний Маколей Калкин, сыгравший Кевина Маккалистера, тоже появится в новом "Один дома". Актер сыграет эпизодическую роль. Предположительно, по сюжету, повзрослевший Кевин возглавит собственную охранную компанию, которая будет работать в доме нового героя.

Маколей Калкин в фильме "Один дома" и в 2019 году
Маколей Калкин в фильме "Один дома" и в 2019 году / Фото: Getty Images, themoviedb.org

Создатели фильма

Сценаристами фильма выступают Майки Дэй и Стритер Сайделл. Режиссерское кресло занял британец Дэн Мазер, который написал сценарий к комедии "Борат" а также снял фильм "Дедушка легкого поведения" с Робертом Де Ниро.

Основная часть съемок прошла в Канаде, а период совпал с началом пандемии.

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Смотрите, как проходили съемки предстоящего украинско-хорватского сериала "Зломовчання":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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