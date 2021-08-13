Что известно о новом фильме Disney "Один дома" и кто заменит Кевина Маккалистера? Рассказываем

Киноманы могут быть уже рады, потому что в "Один дома: дом, милый дом", как и планировалось, появится и Маколей Калкин, сыгравший роль Кевина Маккалистера в серии оригинальных фильмов. Фильм выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 12 ноября.
Кто заменит Маколея Калкина в главной роли?
Как сообщает Deadline, роль мальчика, который, по традиции фильмов, остается один дома, сыграет звезда трагикомедии "Кролик Джоджо" 12-летний Арчи Йейтс. За роль в фильме Тайки Вайтити юный актер получил номинацию на престижную премию Critics' Choice Movie Award в категории "Лучший молодой актер актриса".
Сюжет фильма "Один дома: дом, милый дом"
Родители Макса Мерсера уезжают на каникулы в Японию и он остается один дома. Максу придется защищать дом от необычных воров – семейной парочки, которая решила выкрасть бесценную реликвию семьи Мерсеров.
Вместе с актером Арчи Йейтсом в фильме сыграли: Айслинг Би, Тим Саймонс, Пит Холмс, Девин Ратрей, Элли Маки, Крис Парнелл, Элли Кемпер и Роб Делейни.
Вернется ли Маколей Калкин на экраны?
40-летний Маколей Калкин, сыгравший Кевина Маккалистера, тоже появится в новом "Один дома". Актер сыграет эпизодическую роль. Предположительно, по сюжету, повзрослевший Кевин возглавит собственную охранную компанию, которая будет работать в доме нового героя.
Создатели фильма
Сценаристами фильма выступают Майки Дэй и Стритер Сайделл. Режиссерское кресло занял британец Дэн Мазер, который написал сценарий к комедии "Борат" а также снял фильм "Дедушка легкого поведения" с Робертом Де Ниро.
Основная часть съемок прошла в Канаде, а период совпал с началом пандемии.
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