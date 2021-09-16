В прокат вышла "Дюна" – киноэпопея года и главный фильм десятилетия. Обзор (без спойлеров)

Уже сегодня, 16 сентября, на большие экраны в Украине выходит долгожданный фильм, главный блокбастер года – "Дюна" режиссера Дени Вильнева. Это кино вы точно не должны пропустить

Кадры из фильма "Дюна" / Фото: ©2021 WarnerMedia Direct, LLC. Все права защищены

"Дюна" привлекала крупнейшие киностудии мира на протяжении многих десятилетий, получив статус книги, которую все хотят экранизировать, но ни у кого это не получается "идеально", пока режиссерское кресло занял Дени Вильнев. Снявший фильмы "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049", режиссер был одержим романом писателя Фрэнка Герберта.

История, звук, визуальная часть, звездный актерский состав, атмосфера – под руководством Дени Вильнева все составляющие объединились воедино и для "Дюны" наступило идеальное время, чтобы превратиться в эпохальный фильм и появиться на больших экранах.

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На него было возложено много ожиданий, но ровно столько же и сомнений. Роман, вышедший в 1965 году, стал одним из самых больших и знаковых в научно-фантастической литературе, а потому – одним из самых сложных для съемок. "Дюну" очень ждали и потому, что зрители соскучились за подобными киносериями, как, например, "Властелин колец", "Хоббит" и "Гарри Поттер".

Скажем сразу: без сомнений, отправляйтесь на "Дюну" в кино. Даже если вы не читали книгу, сюжет будет для вас понятным. А теперь, без спойлеров, мы расскажем подробнее о фильме и разберем все плюсы и минусы.

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Но сперва, чтобы еще больше подогреть ваш интерес, немного интересных фактов о фильме "Дюна":

Композитор Ханс Циммер очень хотел писать музыку к этой экранизации, потому что с 15 лет любил книги Фрэнка Герберта. Циммер даже отказался работать над фильмом "Довод" Нолана, передав режиссеру другого композитора, а сам приступил к "Дюне".

Чтобы записать кавер на песню Eclipse группы Pink Floyd для трейлера, Хансу Зиммеру пришлось дирижировать хором по FaceTime во время пандемии.

По фильму разработают видеоигры, а также выпустят настольную игру.

Съемки "Дюны" прошли недалеко от Украины – на киностудии Origo в Будапеште, где регулярно снимают голливудское кино. Локациями для фильма также послужили пустыня Вади-Рам в Иордании, полуостров Стад в Норвегии и столица ОАЭ Абу-Даби.

Исполнитель главной роли Тимоти Шаламе сравнил "Дюну" с "Гарри Поттером". Обе книги оказали неоценимое влияние на читателей, только из разных поколений.

Бюджет "Дюны" составил 165 миллионов долларов (почти 4,5 миллиарда гривен).

Фильм снят в IMAX и в таком же формате показывается во многих кинотеатрах, благодаря чему зрелищность изображения зашкаливает.

Почему нужно смотреть в IMAX?

Благодаря формату съемки и показа фильмов IMAX, экран перед вами будто бы исчезает. Вы полностью погружаетесь в воображаемый мир фильма, а не просто наблюдаете со стороны.

Но где бы вы не находились, просто выберите самый большой экран, который только можете. Это лучший способ посмотреть "Дюну".

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Кадр из фильма "Дюна" / Фото: themoviedb.org

О чем фильм?

Как заявлено в официальном синопсисе – это мифическое и эмоционально заряженное путешествие главного героя, Пола Атрейдеса (в украинском переводе – Пол Атрид). Действительно, сюжет в основном фокусируется на истории этого персонажа – избранного молодого парня, на которого возложена миссия спасти свою семью и народ. Внезапно на него наваливается бремя ответственности, которое он еще не осознает.

Пол отправляется на опасную пустынную планету Арракис, где его уже именуют спасителем. Только на Арракисе есть ценное вещество под названием "пряности" или же "спайс", с помощью которого человек может не только раскрыть сверхспособности, но и продлить свою жизнь. Фактически, тот, кто контролирует Арракис, контролирует и пряности, а значит, и всю вселенную.

В сюжете есть и аллегории политических событий, религии, социальных конфликтов, а сам роман, по словам Дени Вильнева, является портретом 20 века. Несмотря на то, что авторы сценария – Дени Вильнев, Джон Спэйтс и Эрик Рот – постарались сделать сюжет ясным для тех, кто не читал романы, после просмотра все же остаются вопросы.

Кадр из фильма "Дюна" / Фото: Скриншот из YouTube

Актерский состав "Дюны"

В "Дюне" произошел тот уникальный случай, когда актеры стали неотделимы от персонажей, которых они играли. Во время просмотра вы действительно будете наблюдать не за актерами, а за реальными героями и в этом большой плюс фильма.

Главную роль сыграл 25-летний американский актер Тимоти Шаламе. Любимец поколения Z и номинант на "Оскар" за фильм "Назови меня своим именем" – обладатель "античной" внешности, бесспорного таланта и харизмы, с помощью которых ему удается воплощать на экране неоднозначных персонажей.

Тимоти Шаламе в фильме "Дюна" / Фото: Imdb.com

Родителей Пола Атрейдеса – Леди Джессику и Лето Атрейдеса сыграли Ребекка Фергюсон и Оскар Айзек соответственно.

Ребекка Фергюсон и Оскар Айзек в фильме "Дюна" / Фото: ©2021 WarnerMedia Direct, LLC. Все права защищены

Об актерском таланте семейства Скарсгардов наслышаны многие, но мы не можем не отметить великолепного Стеллана Скарсгарда в роли Харконнена. Персонаж просто вселяет ужас.

Стеллан Скарсгард в роли Владимира Харконнена в фильме "Дюна" / Фото: ©2021 WarnerMedia Direct, LLC. Все права защищены

Еще одна "икона" поколения Z – звезда сериала "Эйфория" и фильма "Величайший шоумен" Зендая. К сожалению, актриса в фильме появляется лишь в нескольких эпизодах, но в продолжении фильма ее персонажа будет намного больше в сюжете.

Зендая в фильме "Дюна" / Фото: themoviedb.org

Что понравится в фильме?

Это невероятно красивое, помпезное и завораживающее кино, которое подарит "острые" ощущения.

Звуковой ряд. После просмотра многие киноманы точно пойдут искать саундтрек "Дюны" и добавлять в плейлисты.

Потрясающий подбор актеров, которые идеально вжились в образы персонажй.

Один из немногих фильмов за последние годы, который хочется назвать киноискусством с большой буквы.

И что же не так с "Дюной"?

Сюжет фильма по сути охватывает около одной трети книги. Поэтому все самое интересное начинает происходить под конец, а многие сцены – излишне затянуты.

Мог бы фильм получиться более динамичным? Да, если бы длился часа четыре и вместил в себе весь сюжет первой книги. Но, как мы уже отметили, Дени Вильнев этого не хотел, и планирует "разойтись" уже в следующих фильмах.

Фильм не поскупился на спойлеры. В "Дюне" будет флешфорвард, в котором даже раскроют ключевой момент сюжета, но по факту он будет показан лишь в последующих фильмах.

Основная задача фильма заключалась в том, чтобы познакомить зрителей, включая тех, кто не читал роман, со масштабной вселенной "Дюны", ее персонажами, их философией и идеями, сделать этот воображаемый мир не просто понятным, но и реальным. Дени Вильнев назвал фильм "закуской", а уже его продолжение, которое еще не начали снимать, основным блюдом. И если все так и будет, то "Дюна" – абсолютно удалась.

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