Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Алишер ответил СБУ

Миддлтон пропала

Откровения Зиброва

Кино в Венеции

Лоуренс беременна

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

В Украине объявили участников нацотбора на выдвижение на "Оскар 2022" (список)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
10 сентября, 14:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Объявлены участники нацотбора на выдвижение на "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины
"Стоп-Земля" и "Відблиск" в нацотборе на выдвижение на "Оскар-2022" от Украины
"Стоп-Земля" и "Відблиск" в нацотборе на выдвижение на "Оскар-2022" от Украины / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

В этом году в нацотбор на премию "Оскар-2022" попали пять украинских фильмов. Два из них – "Носорог" и "Відблиск" – сейчас принимают участие в Венецианском кинофестивале.

Все пять фильмов сняты при поддержке Госкино Украины. Победитель нацотбора, который получит шанс побороться за номинацию на "Оскар" будет объявлен 24 сентября после заседания Украинского Оскаровского комитета. Об этом говорится на Facebook-странице Госкино. Что известно о каждом из фильмов – узнайте далее.

  • "Відблиск", режиссер Валентин Васянович
Реклама

Постер к фильму "Відблиск"
Постер к фильму "Відблиск" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Новый фильм Валентина Васяновича, который в 2019 году с фильмом "Атлантида" одержал победу в программе "Горизонты" Венецианского МКФ, теперь попал уже в основную конкурсную программу кинофестиваля. Таким образом, работа украинского режиссера борется за главную награду "Золотой лев" наряду с фильмами таких признанных кинематографистов, как Паоло Соррентино и Педро Альмодовар. Подробнее о "Відблиске" мы писали ранее.

В картине рассказывается история врача-добровольца, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни.

  • "Стоп-Земля", режиссер Екатерина Горностай
Реклама

Постер к фильму "Стоп-Земля"
Постер к фильму "Стоп-Земля" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Подросткова лента "Стоп-Земля" не только покорила украинских зрителей, но и жюри Одесского кинофестиваля, где помимо приза зрительских симпатий она получила главную награду как лучший полнометражный фильм, а также за лучшую актерскую игру. До этого "Стоп-Землю" отметили наградой на Берлинале.

В центре сюжета – 11-классница Маша и поддерживающие ее друзья Яна и Сеня. Девушке приходится сталкиваться со школьной обыденностью, стрессом из-за экзаменов и переживаниями из-за влюбленности.

  • "Носорог", режиссер Олег Сенцов
Реклама

Постер к фильму "Носорог"
Постер к фильму "Носорог" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Новый фильм режиссера и бывшего заключенного Кремля Олега Сенцова покажут в рамках секции "Горизонты" 78-го Венецианского кинофестиваля уже сегодня, 10 сентября. Сюжет основан на реальных событиях, происшедших в 90-х в Украине. По словам режиссера Олега Сенцова, в украинском кино еще не снимали фильмы об этом периоде.

"Носорог" рассказывает о молодом парне, который попадает в криминальный мир. Герою предстоит столкнуться с драками, убийствами, потерей семьи и другими событиями, которые приводят его совершенно не туда, куда он ожидал.

  • "Плохие дороги", режиссер Наталка Ворожбит

Постер к фильму "Плохие дороги"
Постер к фильму "Плохие дороги" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Драма "Плохие дороги" известного украинского сценариста, драматурга и шоураннера Наталки Ворожбит была показана в рамках Международной недели кинокритики прошлогоднего Венецианского кинофестиваля. Тогда фильм получил престижную награду в категории "Самый инновационный фильм".

Сюжет рассказывает о жизни украинских военных и мирных жителей Донбасса, находящихся по разные стороны линии разграничения. Истории, показанные в картине, сняты по мотивам реальных событий, происходивших на Востоке Украины.

  • "Почему я жив", режиссер Виллен Новак

Постер к фильму "Почему я живой"
Постер к фильму "Почему я живой" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Фильм знаменитого украинского режиссера Виллена Новака рассказывает трагикомическую историю украинской и еврейской семей, которая разворачивается в Мариуполе в начале Второй мировой войны. Одну из главных ролей сыграл известный актер Виктор Жданов.

Сценарий к фильму еще в 90-х написал драматург и писатель Евгений Митько. Спустя 20 лет фильм наконец-то получил возможность появиться на большом экране, когда получил поддержку Госкино. Одесская киностудия, которая занималась производством фильма, назвала его одним из самых масштабных кинопроектов Украины.

Узнайте другие новости о кино:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Венецианский кинофестиваль в разгаре
Украинская премьера. Драма "Відблиск"
Почему зрители аплодировали 10 минут
Все обсуждают
Концерт "Мумий Тролля" в Киеве
Что там было?
Как вам образ Леди Ле?
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять