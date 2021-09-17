Ведущие и лауреаты: все, что нужно знать о церемонии Emmy Awаrds 2021

Emmy Awards считается главной телевизионной премией США, присуждаемая лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм. В этом году за статуэтку соревнуются сериалы, мини-сериалы, актеры, режиссеры и сценаристы в разных категориях.
Где и когда состоится церемония Emmy Awards-2021
Вручение статуэток Emmy Awards состоится 19 сентября 2021 года в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Ведущий церемонии
В этом году ведущим 73-й церемонии выступит Седрик Антонио Кайлс – американский актер и комик, также известный под псевдонимом Седрик "Развлекатель".
Номинации Emmy Awards-2021
Номинанты на премию Emmy Awards-2021 были объявлены 13 июля 2021 года. В числе категорий: "Лучший комедийный сериал", "Лучший драматический сериал", "Лучший мини-фильм", шесть номинаций для ведущих актеров, актеров второго плана, гостевых актеров, а также номинации для сценаристов и режиссеров.
Кто номинирован на Эмми в 2021 году
Лидеры среди номинантов Emmy Awards-2021 – сериалы "Корона", Ванда/Вижен" и "Мандалорец". Вот так выглядит список номинаций в этом году:
Лучший драматический сериал
- "Пацаны"
- "Бриджертоны"
- "Корона"
- "Рассказ служанки"
- "Страна Лавкрафта"
- "Мандалорец"
- "Поза"
- "Это мы"
Лучший комедийный сериал
- "Эмили в Париже"
- "Хитрости"
- "Кобра Кай"
- "Чёрная комедия"
- "Бортпроводница"
- "Метод Комински"
- "Тед Лассо"
- "4лен"
Лучший мини-сериал или телефильм
- "Я могу уничтожить тебя"
- "Мэйр из Исттауна"
- "Ход королевы"
- "Подземная железная дорога"
- "Ванда/Вижен"
Лучший анимационный сериал
- "Большой рот"
- "Закусочная Боба"
- "Первобытный"
- "Южный Парк"
- "Симпсоны"
Лучший короткометражный анимационный сериал
- "Любовь. Смерть. Роботы"
- "Робоцып"
- "Жил-был снеговик"
- "Симпсоны: Пробуждение после тихого часа"
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Узо Одуба ("Пациенты")
- Оливия Колман ("Корона")
- Эмма Коррин ("Корона")
- Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
- Эм Джей Родригес ("Поза")
- Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")
Лучший актер в драматическом сериале
- Реге Жан-Пейдж ("Бриджертоны")
- Билли Портер ("Поза")
- Мэттью Риз ("Перри Мейсон")
- Стрелинг К. Браун ("Это мы")
- Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафта")
- Джош О’Коннор ("Корона")
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кейли Куоко ("Бортпроводница")
- Эйди Брайант ("Выскочка")
- Эллисон Дженни ("Мама")
- Трейси Эллис Росс ("Чёрная комедия")
- Джин Смарт ("Хитрости")
Лучший актер в комедийном сериале
- Энтони Андерсон ("Черная комедия")
- Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие")
- Майкл Дуглас ("Метод Комински")
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
- Кинан Томпсон ("Кинан")
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")
- Кейт Уинслет ("Мэйр из Исттауна")
- Микаэла Коэл ("Я могу тебя уничтожить")
- Синтия Эриво ("Гений: Арета")
- Элизабет Олсен ("ВандаВижен")
Лучший актер в мини-сериале или телефильме
- Пол Беттани ("ВандаВижен")
- Хью Грант ("Отыграть назад")
- Юэн Макгрегор ("Холстон")
- Лин Мануэль-Миранда ("Гамильтон")
- Лесли Одом-младший ("Гамильтон")
Напомним, что в 2020 году церемония Emmy Awаrds проходила в онлайн формате. Тогда тройкой лучших сериалов (драма, комедия мини-сериал) назвали "Наследников", "Шиттс Крик" и "Хранители".
А еще Зендея стала самой юной актрисой в истории, получившей "Эмми" за лучшую главную роль в драматическом сериале ("Эйфория").
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