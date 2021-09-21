Ведущий мейковер-шоу "Я везу тобі красу" объяснил, почему после тренингов по саморазвитию нет результатов

Уже этой осенью стартует проект "Я везу тобі красу" на телеканале "Украина". Ведущий мейковер-шоу "Я везу тобі красу" Юрий Царев рассказал, почему полученные знания на тренингах и мастер-классах иногда не работают

Шоу «Я везу тобі красу» / Фото: пресс-служба

Арт-коуч и топ-стилист привел пример, вспомнив свою поездку в Индию.

Мейковер-шоу "Я везу тобі красу" зрительницы телеканала "Украина" увидят уже этой осенью. Его участницы пришли на проект, чтобы разобраться, что желательно поменять в своей жизни, чтобы найти личное счастье.

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Не секрет, что многие девушки и женщины посещают мастер-классы и тренинги. Однако не всегда происходят перемены в жизни. Зачастую все остается по-старому. По словам ведущего телеканала "Украина" Юрия Царева, у него уже был похожий опыт. Когда ему исполнилось 40 лет, он в свой день рождения сел в самолет и полетел в Индию. А через время вернулся оттуда совершенно другим человеком.

Я как раз посетил много мастер-классов, но мне ничего не помогало. И мастер, с которым я встретился в Индии, сказал мне: "Три вещи требуют размеренности: прием пищи, физическая нагрузка и получение новых знаний. Когда ты наполняешь переполненный сосуд, ты не получишь никакой пользы. Очень важно закрепить знания с помощью практики. Если же посещать все тренинги подряд, брать везде и по чуть-чуть, толку не будет. Чтобы получить результат, важно отводить время и на обучение, и на практику, – поделился ведущий мейковер-шоу Юрий Царев.

Юрий Царев / Фото: пресс-служба

Смотрите новый проект телеканала "Украина" "Я везу тобі красу" в новом осеннем сезоне.

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