"Вера" и "Терриконы" получили спецпризы от телеканала "Украина" на ОМКФ: о чем эти фильмы

Телеканал "Украина" принял участие в конкурсном отборе молодых кинопроектов, которые находятся на стадии производства и постпродакшена

Телеканал «Украина» спецпризами отметил кинопроекты «Вера» и «Терриконы» / Фото: пресс-служба

На ОМКФ-2021 состоялась церемония награждения победителей питчинга и секции Work in progress в рамках профессиональной платформы Film Industry Office.

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Специальными призами номиналом по 60 000 грн были отмечены фильмы "Вера" и "Терриконы". Далее в материале коротко рассказываем об этих картинах.

"Терриконы", реж. Тарас Томенко

Документальный кинопроект "Терриконы" режиссера Тараса Томенко рассказывает историю маленькой девочки Насти, семью которой постигла война.

Отец погиб, а Настя с мамой и братом едва спаслись. Чтобы выжить, дети ищут металлолом прямо под обстрелами. 12-летняя Настя убегает от такой реальности, погружаясь в свой мобильный телефон.

Над фильмом о жизни детей Донбасса мы работали почти 5 последних лет. Эта тема очень кричащая потому, что в серой зоне находится более 10 тысяч детей. Наш проект о том, что война пришла в их дом и стала обычным явлением, которое они перестали замечать, – рассказал кинорежиссер Тарас Томенко.

На ОМКФ-2021 отметили фильм "Терриконы" / Фото: пресс-служба

"Вера", реж. Марина Степанская

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Драматический фильм "Вера" изображает историю 40 лет жизни одной женщины, которая начинается в советской Украине во времена застоя (1980-е) и завершается на рубеже, в независимой Украине 2020-го.

"Вера" передает опыт жизни в стране, которая меняется, сквозь призму личных женских переживаний. Это попытка передать коллективное через личное, где бытовые детали и форма отношений отражают особенности времени.

Фильм "Вера" – это потенциально очень хороший проект... Это история женщины, которая продолжает развиваться и делает свой вклад в развитие нашей страны, – отметила главный продюсер киносериального производства телеканала "Украина" Наталья Стрибук.

Награждение фильма "Вера" на ОМКФ-2021 / Фото: пресс-служба

Напомним, что победителем 12-го Одесского международного кинофестиваля признали картину Екатерины Горностай "Стоп-Земля".

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В этом году в Национальной конкурсной программе кинофестиваля принимали участие шесть полнометражных и восемь короткометражных фильмов. В целом конкурсная программа была посвящена исключительно украинскому кино.

Подробнее о закрытии ОМКФ-2021 смотрите в сюжете:

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