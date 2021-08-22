Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Скандал с Терри Гиллиамом

Ивлеева и Элджей — все

Звезда "Викингов" в Украине

Кондратюк VS Ротару

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

"Вера" и "Терриконы" получили спецпризы от телеканала "Украина" на ОМКФ: о чем эти фильмы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
22 августа, 14:31
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Телеканал "Украина" принял участие в конкурсном отборе молодых кинопроектов, которые находятся на стадии производства и постпродакшена
Телеканал «Украина» спецпризами отметил кинопроекты «Вера» и «Терриконы»
Телеканал «Украина» спецпризами отметил кинопроекты «Вера» и «Терриконы» / Фото: пресс-служба

На ОМКФ-2021 состоялась церемония награждения победителей питчинга и секции Work in progress в рамках профессиональной платформы Film Industry Office.

Реклама

Специальными призами номиналом по 60 000 грн были отмечены фильмы "Вера" и "Терриконы". Далее в материале коротко рассказываем об этих картинах.

"Терриконы", реж. Тарас Томенко

Документальный кинопроект "Терриконы" режиссера Тараса Томенко рассказывает историю маленькой девочки Насти, семью которой постигла война.

Отец погиб, а Настя с мамой и братом едва спаслись. Чтобы выжить, дети ищут металлолом прямо под обстрелами. 12-летняя Настя убегает от такой реальности, погружаясь в свой мобильный телефон.

Над фильмом о жизни детей Донбасса мы работали почти 5 последних лет. Эта тема очень кричащая потому, что в серой зоне находится более 10 тысяч детей. Наш проект о том, что война пришла в их дом и стала обычным явлением, которое они перестали замечать, – рассказал кинорежиссер Тарас Томенко.

На ОМКФ-2021 отметили фильм "Терриконы" / Фото: пресс-служба

"Вера", реж. Марина Степанская

Реклама

Драматический фильм "Вера" изображает историю 40 лет жизни одной женщины, которая начинается в советской Украине во времена застоя (1980-е) и завершается на рубеже, в независимой Украине 2020-го.

"Вера" передает опыт жизни в стране, которая меняется, сквозь призму личных женских переживаний. Это попытка передать коллективное через личное, где бытовые детали и форма отношений отражают особенности времени.

Фильм "Вера" – это потенциально очень хороший проект... Это история женщины, которая продолжает развиваться и делает свой вклад в развитие нашей страны, – отметила главный продюсер киносериального производства телеканала "Украина" Наталья Стрибук.

Награждение фильма "Вера" на ОМКФ-2021 / Фото: пресс-служба

Напомним, что победителем 12-го Одесского международного кинофестиваля признали картину Екатерины Горностай "Стоп-Земля".

Реклама

В этом году в Национальной конкурсной программе кинофестиваля принимали участие шесть полнометражных и восемь короткометражных фильмов. В целом конкурсная программа была посвящена исключительно украинскому кино.

Подробнее о закрытии ОМКФ-2021 смотрите в сюжете:

Еще новости по теме:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Рианна на шопинге в продуктовом магазине
Концерт ко Дню Независимости
Зиброва не пригласили из-за его характера
Ого!
Цитата дня

Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

Мария Бурмака певица
Что еще сказала Мария
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять