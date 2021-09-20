Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Леся vs Ким

MELOVIN'a наградили

"Эмми"-2021

Данилко потерял маму

Новый парень Адель

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Видео дня: смотрите тизер перезапуска Секса в большом городе

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
20 сентября, 13:27
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Канал HBO Max выпустил короткий ролик продолжения сериала про четырех подруг, который выйдет на экраны до конца этого года
Вышел тизер сериала And Just Like That...
Вышел тизер сериала And Just Like That... / Фото: HBO

Точная дата премьеры And Just Like That... пока не анонсирована. Ожидается, что продолжение "Секса в большом городе" будет состоять из десяти новых эпизодов, каждый из которых будет длиться по 30 минут.

В тизере, опубликованном в Instagram-аккаунте сериала, показали Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотту (Кристен Дэвис), Миранду (Синтия Никсон), а также мистера Бига (Крис Норт).

Реклама

Реклама

Напомним, что в предстоящем продолжении культового сериала "Секс в большом городе" – And Just Like That – будет лишь три героини, после того как Ким Кэттролл отказалась от съемок.

На замену ей пришла другая актриса и новая героиня. Знаменитую тройку дополнила 50-летняя актриса Николь Ари Паркер.

Реклама

Она сыграет роль Лизы Тодд Уэкслер – мамы троих детей и режиссера-документалиста.

Недавно в Сети появились фото главных героев "Секса в большом городе" – мистер Биг и Керри Брэдшоу выясняли отношения прямо посреди улицы Нью-Йорка.

Культовый сериал "Секс в большом городе" возвращается – смотрите видео:

Еще новости по теме:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Новый кадр со съемок сиквела "Секс в большом городе"
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Все обсуждают
У Наташи Королевой есть двухлетняя дочь!
Ого!
Премьера
Краткий обзор 2 сезона "Утреннего шоу"
Подробнее
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять