Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Шахтер - Шериф: онлайн Шахтер - Шериф: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 😷 Штамм Омикрон

Тизер Поттера

Стиль дочки Джоли

Мамы за 40

Дом Gucci. Рецензия

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Видео дня: вышел финальный трейлер Матрица: Воскрешение (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
7 декабря, 14:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Смотрите украинский дублированный трейлер самого ожидаемого фильма декабря. Премьера "Матрицы" – 22 декабря
Вышел финальный трейлер "Матрица: Воскрешение"
Вышел финальный трейлер "Матрица: Воскрешение" / Фото: YouTube

За пару недель до выхода фантастического боевика в кинотеатрах мы можем посмотреть финальный трейлер четвертой "Матрицы". Ждете возвращения Нео и Тринити?

Видео было опубликовано в YouTube-канале Warner Bros., но в Сети уже появился дублированный украинский ролик, из которого все становится понятно.

Реклама

Главные роли в "Матрице" исполнили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также в фильме снялись Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон.

Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение" / Фото: YouTube

Реклама

Режиссер – Лана Вачовски, которая совместно с сестрой Лили работала над созданием первых трех фильмов этой франшизы. Первая картина вышла на экраны в 1999 году.

Кэрри-Энн Мосс была шокирована предложением Вачовски принять участие в продолжении фильма спустя почти 20 лет. Для Киану Ривза это тоже стало неожиданностью. По прошествии стольких лет никто из них не мог предположить, что они снова будут сниматься вместе.

В Украине премьера "Матрица: Воскрешение" состоится 22 декабря.

Реклама

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять