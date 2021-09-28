Вин Дизель отправится на родную планету

Знаменитый актер Вин Дизель, который играет главную роль в серии блокбастеров "Хроники Риддика", не на шутку заинтриговал зрителей. Все уже давно ждут выхода четвертой части

Вин Дизель в фильме "Риддик" (2013) / Фото: themoviedb.org

На официальной странице в Instagram Вин Дизель разместил пост об отменной работе своей команды над четвертым фильмом франшизы Риддика "Фурия", намекнув, что она гораздо ближе, чем может показаться и опубликовал фотографию главного героя.

Еще в 13-м году актер говорил в интервью: "Нам предстоит добраться до Андерверса. Я этого ожидаю и верю, что так нужно. Нужно пройти Андерверс, чтобы попасть на Фурию".

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Вин Дизель анонсировал съемки продолжения "Риддика" / Фото: instagram.com/vindiesel

Чтобы скрасить ожидание новой части и вспомнить на чем завершилась история, предлагаем посмотреть последний фильм франшизы "Риддик" на OLL.TV:

[OLLTV text="Риддик"; link=https://oll.tv/ru/films/658082-riddik?utm_campaign=oll_inclusive_segodnya&utm_source=segodnya&utm_medium=main_page_films&utm_content=riddik_27092021;]

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