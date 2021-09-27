Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021

Признание MELOVIN'a

Ашион vs Ткаченко

Меган в мини

Страшно красивые

Девушка Пустовита

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Остапчук снимает свой первый фильм с Тринчер, Сумской и участником Холостячки

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
27 сентября, 19:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
27 сентября ведущему грандиозных шоу "МАСКА" и "Співають всі!" Владимиру Остапчуку исполняется 37 лет. Этот год станет для ведущего канала "Украина" по-настоящему знаковым
Владимир Остапчук снимает свой первый полнометражный фильм
Владимир Остапчук снимает свой первый полнометражный фильм / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

24 сентября Владимир Остапчук, который рассказал о своем доме, начал съемки своего первого полнометражного фильма с продюсером и блогером Евгением Таллером. Кинолента получила название "Любовь и блогеры".

До сих пор не верится, что мы снимаем настоящее большое кино. От идеи до реализации прошло всего три месяца, поверьте, для кинематографа это нереально быстро. Помню, сценаристы и продакшн, с которыми мы общались, говорили "это нереально", "никто не возьмется" – как видите, все получилось, – комментирует Владимир.

Владимир Остапчук и Евгений Таллер
Владимир Остапчук и Евгений Таллер / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Реклама

Главные роли в молодежной комедии исполнят популярные украинские блогеры Богдан Шелудяк, Анна Тринчер, Виктория Маре, Роман Свечкоренко из "Холостячки-2", Александр Волошин и Евгений Белозеров.

Также в фильме сыграют актеры Вадим Новицкий, Ольга Сумская, Инна Приходько, Назар Заднепровский, Екатерина Кистень, Анатолий и Татьяна Зиновенко.

Небольшая роль секретарши досталась и Кристине Остапчук – супруге Владимира.

Я понимала, что съемки – непростой процесс, хотя я и знала, что это небольшая роль, но подход не менее ответственный. Еще больше прониклась работой актера, это очень энергозатратно, сложно и долго, но очень интересно. Секретарь Ниночка – та еще штучка. И снялась бы еще, поэтому жду предложений, – смеется Кристина.

Реклама

Съемки фильма будут проходить в Киеве и Киевской области до конца октября. Релиз ленты запланирован на 2022 год.

Еще новости по теме:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Билли Айлиш на обложке ELLE US
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Все обсуждают
Кондратюк требует запретить концерты российских звезд в Украине
Интересно
Премьера
Фильм-портрет о принце Филиппе. Воспоминания королевской семьи
Что посмотреть вечером
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять