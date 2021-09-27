Остапчук снимает свой первый фильм с Тринчер, Сумской и участником Холостячки

27 сентября ведущему грандиозных шоу "МАСКА" и "Співають всі!" Владимиру Остапчуку исполняется 37 лет. Этот год станет для ведущего канала "Украина" по-настоящему знаковым

Владимир Остапчук снимает свой первый полнометражный фильм / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

24 сентября Владимир Остапчук, который рассказал о своем доме, начал съемки своего первого полнометражного фильма с продюсером и блогером Евгением Таллером. Кинолента получила название "Любовь и блогеры".

До сих пор не верится, что мы снимаем настоящее большое кино. От идеи до реализации прошло всего три месяца, поверьте, для кинематографа это нереально быстро. Помню, сценаристы и продакшн, с которыми мы общались, говорили "это нереально", "никто не возьмется" – как видите, все получилось, – комментирует Владимир.

Владимир Остапчук и Евгений Таллер / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Главные роли в молодежной комедии исполнят популярные украинские блогеры Богдан Шелудяк, Анна Тринчер, Виктория Маре, Роман Свечкоренко из "Холостячки-2", Александр Волошин и Евгений Белозеров.

Также в фильме сыграют актеры Вадим Новицкий, Ольга Сумская, Инна Приходько, Назар Заднепровский, Екатерина Кистень, Анатолий и Татьяна Зиновенко.

Небольшая роль секретарши досталась и Кристине Остапчук – супруге Владимира.

Я понимала, что съемки – непростой процесс, хотя я и знала, что это небольшая роль, но подход не менее ответственный. Еще больше прониклась работой актера, это очень энергозатратно, сложно и долго, но очень интересно. Секретарь Ниночка – та еще штучка. И снялась бы еще, поэтому жду предложений, – смеется Кристина.

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Съемки фильма будут проходить в Киеве и Киевской области до конца октября. Релиз ленты запланирован на 2022 год.

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