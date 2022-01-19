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"Властелин колец" возвращается: вышел первый тизер сериала

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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19 января, 20:14
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Эту премьеру ждут, пожалуй, все фанаты вселенной Братства кольца. Наконец-то поклонники смогут увидеть первые кадры сериала, правда, без главных героев
Вышел тизер сериала "Властелин колец"
Вышел тизер сериала "Властелин колец" / Фото: скриншот

Следом за фильмом "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" любителей кино ждет еще одно возвращение культовой киновселенной.

Компания "Amazon Prime Video" выпустила первый тизер к сериалу "Властелин колец: Кольца власти".

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О чем будет "Властелин колец: Кольца власти"?

Проект стал приквелом серии фильмов "Властелин колец" и "Хоббит". В основу сюжета ляжет история создания могущественных Колец Всевластия. Зрителей ждут масштабные сражения за власть и магия в стиле прошлых частей.

Но главном секретом сериала остаются его герои. Создатели до последнего стараются держать интригу и не рассказывают, какие персонажи появятся в новой части любимой истории.

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Стало известно, что в проекте примут участие такие актеры как Ленни Генри, Назанин Бониади, Роберт Арамайо и другие.

Увидят ли зрители давно знакомых героев культовой саги тоже пока неясно, но фанаты надеется на лучшее и ждут возвращения в мир Толкина.

Когда выйдет сериал?

Как сообщают создатели, премьера сериала состоится 2 сентября 2022 года на платформе Amazon Prime Video.

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Напомним, что ранее стало известно, что американские продюсеры заявили о том, что снимут новый сериал-приквел о вселенной Гарри Поттера, где мать волшебника будет трансгендерной женщиной.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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