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Возвращение в Хогвартс: вышел новый тизер реюниона Гарри Поттера (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 09:25
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В спецвыпуске соберутся Эмма Уотсон, Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, режиссер первых частей Крис Коламбус и другие актеры франшизы
Канал HBO опубликовал новый ролик по реюниону "Гарри Поттера"
Канал HBO опубликовал новый ролик по реюниону "Гарри Поттера" / Фото: YouTube

В первый день 2022 года платформа HBO Max выпустит специальный эпизод к 20-летию фильмов о "Гарри Поттере". Это как с "Друзьями", но круче.

Исполнители главных ролей во франшизе встретятся спустя два десятка лет и расскажут истории со съемок фильмов, полюбившихся миллионам.

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Новый тизер, в котором засветились Робби Колтрейн (Рубеус Хагрид), Марк Уильямс (Артур Уизли), Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) и другие, опубликован в YouTube-канале HBO Max.

К ним также присоединятся Хелена Бонем Картер, Джейсон Айзекс, Гэри Олдмен, Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Том Фелтон, Эванна Линч и другие.

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Когда премьера

Спецвыпуск под названием "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс" (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) выйдет в полночь 1 января 2022 года на канале HBO Max.

Что известно о "Гарри Поттере"

Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" впервые вышел на большой экран в 2001 году. Всего было выпущено восемь фильмов, премьера последнего была в 2011 году.

Кадр из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"
Кадр из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" / Фото: themoviedb.org, instagram.com/fantasticbeastsmovie

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Студия Warner Bros. также выпустила спин-офф – "Фантастические твари и где они обитают" (2016) и его сиквел – "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (2018). В 2022 году ожидается выход третьей части "Фантастических тварей".

Ранее создательница вселенной Гарри Поттера – писательница Джоан Роулинг попала в скандал. Она высказала свое негативное отношение к трансгендерам и их сторонникам. За это Роулинг начали травить в Сети.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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