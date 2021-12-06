Все без ума от Ксении Мишиной: создатели сериала "Зломовчання" про главную холостячку страны

Уже в эту пятницу на телеэкраны выходит украинско-хорватский сериал "Зломовчання" в главной роли с Ксенией Мишиной. Какого персонажа сыграет актриса – читайте в материале

10 декабря на телеэкраны выходит сериал "Зломовчання". / Фото: пресс-служба

10 декабря на онлайн-платформе OLL.TV состоится долгожданная премьера сериала "Зломовчання". Главную роль в нем сыграла Ксения Мишина. Для этого фильма актриса превратилась в бизнесвумэн Ольгу, руководителя благотворительного фонда Romanchenko foundations. Она замужем за миллионером, ездит на дорогом "Линкольне" в свой роскошный офис, расположенный в одном из киевских небоскребов, и частично живет в Хорватии, где находиться часть ее семейного бизнеса. Казалось бы, ничто не может омрачить чудесную жизнь богатой и успешной Ольги.

Но в один ужасный день ей сообщают, что в Киеве без вести пропала ее племянница. Главная героиня бросает все свои дела и начинает свое расследование. След ведет ее из Киева в тихий хорватский город Осиек. За его умиротворенным фасадом скрывается хищный преступный конгломерат. Его дельцы богатеют тем, что похищают украинских девушек и продают их в европейские бордели. В расследовании Ольге помогают местные журналист и полицейский, готовые рискнуть всем ради того, чтобы отстоять правду и добиться справедливости.

Реклама

Ксения Мишина исполнит главную роль в фильме. / Фото: пресс-служба

Авторы сериала отмечают, что экранная Ольга по своему характеру и моральным качествам очень похожа на саму Ксению Мишину.

Ксения сыграла в этом сериале очень сильную женщину . В последние годы на экранах появляется очень много подобных персонажей. Но в большинстве этих картин девушки проявляют свою силу за счет того, что берут в руки оружие или занимают высокие должности в политике или крупных компаниях, – рассказал актер Виктор Сарайкин, сыгравший охранника Ольги.

Ксения Мишина с Виктором Сарайкиным. / Фото: пресс-служба

Реклама

По его словам, по сути это такие мужские роли, которые почему-то решили поручить именно представительницам слабого пола.

На самом же деле женская сила заключается в другом — в особой интуиции, готовности пожертвовать собой ради другого, ни на миг не задумываясь. В "Зломовчанні" Ольга бросает вызов огромной криминальной организации, занимающейся сексуальным рабством и другими страшными вещами. И при этом она ни на секунду не сомневается в своем решении, – добавил Сарайкин.

Эта роль обернулась для Мишиной целым рядом вызовов. Наиболее трудным среди них было изучение хорватской, которой актриса не владеет. В очень сжатые сроки исполнительница главной роли должна была отточить произношение на незнакомом для себя языке.

Поверьте, сделать это очень тяжело. И в результате у нее получилось очень натуральное произношение! Уже в середине съемок у нее не было даже акцента. Я в восторге от сотрудничества с Ксенией. Она очень старательная актриса. И в кадре выглядит просто фантастически, – говорит хорватский артист Горан Богдан, сыгравший в сериале журналиста Стрибора.

Ксения Мишина с Гораном Богданом. / Фото: пресс-служба

Реклама

Ради Мишиной сценаристы даже внесли в сценарий существенные поправки.

Первоначально главная героиня Ольга задумывалась блондинкой, а также заметно старшей по возрасту. Но когда на пробы пришла Ксения, мы поняли, что она просто идеально подходит для этой роли. Так что мы переписали в сценарии ее внешность, чтобы Мишина осталась со своим привычным темным цветом волос, — вспоминал режиссер Далибор Матанич.

При этом сама Мишина подчеркнула, что лично для нее не составляет никакого труда перекраситься ради классной роли.

Ксения Мишина сыграет Ольгу в "Зломовчанні". / Фото: пресс-служба

В процессе работы над сериалом мы спорили с нашими хорватскими коллегами. У нас были разногласия по поводу жанра, отдельных реплик и сцен... Но когда мы утверждали Ксению Мишину на главную роль, то сразу согласились друг с другом, что именно она идеально подходит на эту роль. Хорватские кинематографисты были очарованы ее талантом, – подчеркнула директор OLL.TV Юлия Трибушна.

По сюжету сериала у Ольги есть старшая сестра, дочь которой и похищает мафия. Сестру главной героини сыграла актриса Ирина Веренич-Островская. Она рассказала, что с Мишиной им удалось передать в сериале очень неоднозначные отношения сестер. В их общении сочетаются вещи, противоречащие друг другу: противостояние и любовь, искренняя преданность и в то же время ревность.

Когда мы с Ксенией входили в кадр, у нас происходило просто идеальное единение. Нам удавалось настолько глубоко погрузиться в свои роли, что это была уже не актерская игра, а настоящая жизнь. Рядом с Ксенией на площадке образовывалась какая-то чистая магия, — вспоминала Ирина Веренич-Островская.

Ксения Мишина и Ирина Веренич-Островская. / Фото: пресс-служба

Интуитивность Мишиной отмечает и певица Марина Круть, которая написала саундтрек для промо сериала. Музыкант подчеркивает, что главная героиня "Зломовчання" прекрасно понимает, что ее втягивают в роковую историю. Но, несмотря на это, Ольга вступает на путь невероятных испытаний и фатального риска.

В общем, хорватские кинематографисты остались в восторге от сотрудничества с украинскими актерами. Они отмечали организованность, талант и профессионализм украинцев. Вместе с Ксенией Мишиной в сериале снялись известные украинские артисты Виктор Сарайкин ("Слуга народа"), Андрей Исаенко ("Киборги"), Ирина Веренич-Островская ("Мои мысли тихие"), Петр Ниневский ("СидорЭнко СидОренко"), а также хорватские звезды Горан Богдан (Фарго), Дарко Милас и Сандра Лонкарик.

Напомним, эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" состоится 10 декабря на онлайн-сервисе OLL.TV.

Другие материалы по теме: