Все номинанты на украинскую премию "Киноколо" – список

Ежегодно Национальная премия кинокритиков "Киноколо" присуждает награды за достижения украинского кинематографа и отмечает лучших деятелей индустрии

Объявлены номинанты на премию "Киноколо" / Фото: facebook.com/kyivcriticsweek

Сегодня стали известны имена номинантов на украинскую премию "Киноколо". Уже четвертый год премия присуждается в таких номинациях, как лучший полнометражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм, документальный фильм, анимационный фильм, открытие года, лучший режиссер, лучшие актриса и актер. В этом году появились две новые номинации: лучший сценарий и "за достижения".

Напомним, на днях стало известно, что от Украины на "Оскар-2022" выдвинули фильм "Погані дороги".

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Имена победителей премии "Киноколо" мы узнаем на церемонии награждения в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики" – 21 октября. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице.

Лучший полнометражный игровой фильм

"Короли рэпа" – режиссер Мирослав Латик

"Носорог" – режиссер Олег Сенцов

"Стоп-Земля" – режиссер Екатерина Горностай

"Посторонний" – режиссер Дмитрий Томашпольский

Постер к фильму "Стоп-Земля" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

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Лучший короткометражный игровой фильм

"Беги, Таня, беги" – режиссер София Полищук

"Папина кроссовки" – режиссер Ольга Журба

Leopolis Night – режиссер Никон Романченко

"20-11-7.mp4" – режиссер Алина Панасенко

Кадр из фильма "Беги, Таня, беги" / Фото: facebook.com/sophie.polischuk

Лучший документальный фильм

"Земля Ивана" – режиссер Андрей Лисецкий

"Национальный музей" – режиссер Андрей Загданский

"Розы. Фильм-кабаре "- режиссер Ирэна Стеценко

"Этот дождь никогда не кончится" – режиссер Алина Горлова

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Кадр из фильма "Земля Ивана" / Фото: facebook.com/ivanslandfilm

Лучший анимационный фильм

"Глубокая вода" – режиссер Анна Дудко

"Ненужные вещи" – режиссер Дмитрий Лисенбарт

"Тигр бродит рядом" – режиссер Анастасия Фалилеева

Papier-mâché – режиссер Анастасия Фалилеева

Постер к анимационному фильму "Глубокая вода" / Фото: facebook.com/DeepWaterAnimation

Открытие года

"С завязанными глазами" – режиссер Тарас Дронь

"Розы. Фильм-кабаре "- режиссер Ирэна Стеценко

"Стоп-Земля" – режиссер Екатерина Горностай

"Я работаю на кладбище" – режиссер Алексей Тараненко

Постер к фильму "Я работаю на кладбище" / Фото: facebook.com/iworkatthecemetery

Лучший режиссер

Алина Горлова – "Этот дождь никогда не кончится"

Екатерина Горностай – "Стоп-Земля"

Олег Сенцов – "Носорог"

Дмитрий Томашпольский – "Посторонний"

Кадр из фильма "Стоп-Земля", реж. Екатерина Горностай / Фото: berlinale.de

Лучший актер

Михаил Дзюба – "Короли рэпа"

Роман Луцкий – "Бесславные крепостные"

Виталий Салий – "Я работаю на кладбище"

Сергей Филимонов – "Носорог"

Кадры из фильма "Носорог" Олега Сенцова / Фото: Скриншот из YouTube

Лучшая актриса

Ирма Витовская – "Между нами"

Марина Кошкина – "С завязанными глазами"

Наталья Половинка – "Мать Апостолов"

Мария Федорченко – "Стоп-Земля"

Марина Кошкина в фильме "С завязанными глазами" / Фото: blindfoldfilm.info

Лучший сценарий фильма

Екатерина Горностай – "Стоп-Земля"

Мирослав Латик, Алексей Комаровский, Роман Магрук – "Короли рэпа"

Олег Сенцов – "Носорог"

Дмитрий Томашпольский – "Посторонний"

Кадр из фильма "Короли рэпа" / Фото: cinema.in.ua

За достижения

Нариман Алиев – серия подкастов "Минкультпривит", второй сезон

Андрей Алферов – "Полеты во сне и наяву. Выставка"

Станислав Битюцкая, Арсений Князьков, Станислав Мензелевский, Анна Онуфриенко, Александр Телюк (Довженко-Центр) – "Рейтинг 100 лучших украинских фильмов в истории"

Денис Буданов – цифровая архивация национального кинопроцесса: представление отечественных лент, кинофестивалей, кинокритических публикаций в ведущих кинобазы сети

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