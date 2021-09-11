Названы победители Венецианского кинофестиваля-2021. Лучшим фильмом признали "Событие"

На старейшем кинофестивале мира Украина в этом году представила сразу три картины – "Відблиск", "Носорог" и "Цензорка". В рамках программы были показаны "Дюна" Дени Вильнева и "Спенсер. Тайна принцессы Дианы" Пабло Ларраина.
В этом году главный приз конкурса "Золотой лев" достался французскому фильму "Событие" (L'évènement) режиссера Одри Диван. Главную роль в ленте исполнила Анамария Вартоломей.
Все лауреаты 78-го Венецианского кинофестиваля:
- "Серебряный лев" (Гран-при жюри) — "Рука бога" (Паоло Соррентино)
- "Серебряный лев" за лучшую режиссуру — Джейн Кэмпион ("Власть пса")
- "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль — Пенелопа Крус ("Параллельные матери")
- "Кубок Вольпи" за лучшую мужскую роль — Джон Арсилья ("На работе: Пропавшие 8")
- Приз за лучший сценарий — Мэгги Джилленхол (ее режиссерский дебют "Пропавшая дочь")
- Специальный приз жюри — Il buco (Микеланджело Фраммартино)
- Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе — Филиппо Скотти ("Рука бога")
В прошлом году главную триумфатором Венецианского кинофестиваля стал фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао, в котором снялась Френсис Макдорманд.
Жюри в этом году возглавил режиссер Пон Джун-хо, получивший в 2020-м "Оскар" за фильм "Паразиты". Вместе с ним победителей выбирали оскароносная режиссер Хлоя Чжао, актрисы Виржини Эфира, Синтия Эриво и Сара Гадон.
В течении прошедших десяти дней Венеция принимала сотни голливудских и европейских звезд. среди них были Пенелопа Крус, которая представляла на фестивале драму "Параллельные матери", Кирстен Данст, Мэгги и Джейк Джилленхолл, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые впервые после воссоединения вместе появились на красной дорожке, и многие другие.
Лучшие образы с красных дорожек Венецианского кинофестиваля мы обсуждали каждый день. Среди них были и немного странные.
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