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Названы победители Венецианского кинофестиваля-2021. Лучшим фильмом признали "Событие"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
11 сентября, 22:19
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Сегодня вечером завершился 78-й кинофестиваль в Венеции, который продолжался 10 дней. На нем были представлены украинские фильмы, а также самые ожидаемые премьеры года
"Золотого льва" на Венецианском кинофестивале получил французский фильм "L'évènement"
"Золотого льва" на Венецианском кинофестивале получил французский фильм "L'évènement" / Фото: Getty Images

На старейшем кинофестивале мира Украина в этом году представила сразу три картины – "Відблиск", "Носорог" и "Цензорка". В рамках программы были показаны "Дюна" Дени Вильнева и "Спенсер. Тайна принцессы Дианы" Пабло Ларраина.

В этом году главный приз конкурса "Золотой лев" достался французскому фильму "Событие" (L'évènement) режиссера Одри Диван. Главную роль в ленте исполнила Анамария Вартоломей.

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Кадр из фильма L'évènement

Все лауреаты 78-го Венецианского кинофестиваля:

  • "Серебряный лев" (Гран-при жюри) — "Рука бога" (Паоло Соррентино)
  • "Серебряный лев" за лучшую режиссуру — Джейн Кэмпион ("Власть пса")
  • "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль — Пенелопа Крус ("Параллельные матери")
  • "Кубок Вольпи" за лучшую мужскую роль — Джон Арсилья ("На работе: Пропавшие 8")
  • Приз за лучший сценарий — Мэгги Джилленхол (ее режиссерский дебют "Пропавшая дочь")
  • Специальный приз жюри — Il buco (Микеланджело Фраммартино)
  • Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе — Филиппо Скотти ("Рука бога")

В прошлом году главную триумфатором Венецианского кинофестиваля стал фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао, в котором снялась Френсис Макдорманд.

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Жюри в этом году возглавил режиссер Пон Джун-хо, получивший в 2020-м "Оскар" за фильм "Паразиты". Вместе с ним победителей выбирали оскароносная режиссер Хлоя Чжао, актрисы Виржини Эфира, Синтия Эриво и Сара Гадон.

В течении прошедших десяти дней Венеция принимала сотни голливудских и европейских звезд. среди них были Пенелопа Крус, которая представляла на фестивале драму "Параллельные матери", Кирстен Данст, Мэгги и Джейк Джилленхолл, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые впервые после воссоединения вместе появились на красной дорожке, и многие другие.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в Венеции
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в Венеции / Фото: Getty Images

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Лучшие образы с красных дорожек Венецианского кинофестиваля мы обсуждали каждый день. Среди них были и немного странные.

Подробнее о программе фестиваля, самых главных премьерах и украинских фильмах – читайте здесь.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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