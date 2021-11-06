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Все становится страшнее: смотрим первый тизер нового сезона Очень странных дел (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
6 ноября, 20:58
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Netflix выпустил новый тизер-трейлер 4-го сезона сериала "Очень странные дела" и обнародовал дату релиза. Продолжение жутких историй выйдет летом 2022-го
Смотреть тизер-трейлер 4-го сезона "Очень странные дела"
Смотреть тизер-трейлер 4-го сезона "Очень странные дела" / Фото: YouTube

Не сложно догадаться, что в предстоящем сезоне у героев сериала "Очень странные дела" эти самые дела идут не очень хорошо. Четвертая глава получила название "Добро пожаловать в Калифорнию", куда переезжает Одиннадцать (Милли Бобби Браун).

Действие разворачивается весной 1986 года. В ролике мы видим Одиннадцать, которая перешла в новую школу и столкнулась с трудностями адаптации.

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Она пишет письмо своему возлюбленному Майку (его сыграл Финн Вулфхард), мечтая о классных весенних каникулах... Но каникулы в тизере выглядят далеко не безоблачно.

Очень странные дела 4 сезон – смотреть трейлер онлайн:

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Недавно стриминговый сервис Netflix запустил украинскую версию сайта. Теперь сериалы, фильмы и шоу можно будет смотреть не только с субтитрами, но и в украинском дубляже.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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