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ВВС показал трейлер финального сезона Острых козырьков с Киллианом Мерфи и Томом Харди

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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2 января, 09:55
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Дату премьеры шестого сезона пока не называют, но ожидается, что он выйдет в 2022 году
Вышел трейлер нового сезона сериала "Острые козырьки"
Вышел трейлер нового сезона сериала "Острые козырьки" / Фото: BBC

В коротком видео, опубликованном каналом ВСС в начале 2022 года, в замедленной съемке показывают главных персонажей сериала, дела у которых, как всегда, идут не наилучшим образом.

Ранее создатель "Острых козырьков" Стивен Найт сообщил, что шестой сезон криминальной саги о Томми Шелби и его семье станет последним.

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Смотреть онлайн трейлер шестого сезона "Острые козырьки":

О чем сериал "Острые козырьки"

Вышедший впервые в 2013 году и практически сразу же ставший популярным сериал "Peaky Blinders" создан по мотивам историй о банде, в реальности существовавшей в Бирмингеме, Англия после Первой мировой войны.

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В центре сюжета – семья Шелби: Томми, тетя Полли, Артур, Эйда, Джон и другие персонажи. Средний брат Томми быстро становится главарем группировки и в течение нескольких сезонов борется то с представителями закона, то с главарями других банд.

Семья Шелби в "Острых козырьках"
Семья Шелби в "Острых козырьках" / Фото: BBC

Главные роли в "Острых козырьках" исполнили Киллиан Мерфи, Хелен Маккрори, Пол Андерсон, Софи Рандл, Том Харди. В некоторых сезонах также появлялись Эйдан Гиллен, Эдриен Броуди, Аня Тейлор-Джой.

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Что известно о шестом сезоне

Синопсиса последнего сезона "Peaky Blinders", как и даты премьеры, нет, но известно, что в новых эпизодах снова речь пойдет о подъеме фашизма, национализма и расизма в 30-е годы, что было показано в пятом сезоне. Действие будет происходить в 1934-м и, как всегда, Томми Шелби окажется в центре всего самого плохого.

В апреле 2021 года звезда "Острых козырьков" и "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла от рака.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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