Выходит новый сезон сериала Эйфория. Рассказываем, почему все его ждут

Нашумевшая драма о поколении Z привлекла внимание зрителей и не зря. В проекте освещается немало проблем, с которыми сталкиваются современные подростки

HBO анонсировал выход второго сезона сериала "Эйфория". / Фото: Скриншот из YouTube

Уже 9 января 2022 года зрители смогут увидеть любимых героев, ведь HBO представил официальный тизер второго сезона громкого сериала "Эйфория". Проект о буллинге, зависимости, ЛГБТ, шантаже и это далеко не весь перечень.

Кстати, зимой тоже выходит новый сезон сериал "Эмили в Париже". Смотрите официальный тизер проекта здесь .

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В начале трейлера Ру Беннет, которую сыграла Зендая, танцует под сингл Call Me Irresponsible Бобби Дарина. Затем под динамическую нарезку кадров из нового сезона голос главной героини говорит: "Пока ты взрослеешь, кажется, что все вокруг навсегда. Но потом начинаешь понимать, что это не так, и ты можешь потерять всех, кого любишь".

В новом сезоне мы снова увидим громкие тусовки и скандальные приключения. Ведь именно так молодежь познает мир. Стоит и отметить яркость сериала – кадры очень эффективные и насыщенные.

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К своим ролям также вернутся Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Ангус Клауд, Сторм Райд, Хантер Шефер и другие знаменитости.

Вероятно, второй сезон будет эмоционально тяжелым и сильным. Ведь, как уже отмечалось, в сериале подростки переживают совсем не сказочные события.

Почему сериал наделал столько шумихи?

Если вы забыли сюжет "Эйфории" или совсем его не смотрели – тогда кратко расскажем вам о содержании проекта.

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Все события происходят вокруг главной героини – 17-летней наркозависимой девушки Рут Беннет, которую сыграла Зендея Коулман – звезда диснеевского шоу "Танцевальная лихорадка!".

"Эйфория" выйдет на телеэкраны уже зимой. / Фото: Скриншот из YouTube

Еще с детства девушка начала употреблять наркотики и перепробовала "все на свете". Несмотря на лечение в реабилитационной клинике, она никак не может оставить пагубную привычку и каждый раз попадает в нарколовушку.

Зендая в роли Рут Беннет. / Фото: Скриншот из YouTube

Так, Крошка Ру в сериале отображает современную молодежь. Интересно, что кумиром девочки является Бритни Спирс, но не та яркая и жизнерадостная поп-звезда, а страдающая булимией и затравленно смотрящая на папарацци.

Твоя любимица, – говорит о певице мама Ру.

Также в сериале вы встретите подростков с другими проблемами: трансгендерная подруга главной героини – Джулс, вебкам-модель, гомосексуал, который не может смириться со своей ориентацией, и другие яркие персонажи, бесспорно "цепляющие" своей игрой.

Кадр из сериала "Эйфория". / Фото: Скриншот из YouTube

Первый сезон "Эйфории" вышел в 2019 году. Тогда проект получил высокие оценки критиков и приверженность публики. Исполнительными продюсерами проекта стали рэпер Дрейк и диджей Future the Prince.

Ру с подругой Джулс, кадр с первого сезона. / Фото: Скриншот из YouTube

Кстати, за роль в проекте Зендая получила премию "Эмми" в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале". Сама же актриса отмечала, что второй сезон "будет очень напряженным". Что ж, с нетерпением ждем и надеемся, что Ру все-таки сможет преодолеть зависимость и жить счастливой и здоровой жизнью, как и ее друзья.

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