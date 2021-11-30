Выходит новый южнокорейский серил Море спокойствия. Рассказываем, почему он может стать популярным

Южная Корея продолжает покорять мир своими сенсационными сериалами. Уже зимой зрители смогут посмотреть новый проект о космическом будущем

Netflix опубликовал трейлер нового южнокорейского сериала "Море спокойствия". / Фото: Netflix, Скриншот из YouTube

Киноманы уже успели просмотреть и оценить "Игру в кальмара", а также "Зов ада", который наделал немало шума из-за сюжета. А уже 24 декабря 2021 года стриминговый сервис Netflix покажет южнокорейский научно-фантастический проект "Море спокойствия".

Накануне в Сети опубликовали трейлер нового сериала. Не исключено, что этот проект сможет покорить мир и побить рекорды. Впрочем, это только предположение.

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Море спокойствия: кратко о сюжете

Все события дорамы происходят в 2075 году на планете Земля, когда человечество сталкивается с климатическим кризисом, разорением, а межпланетные путешествия становятся привычным делом.

В проекте рассказывается о группе астронавтов, которым поручена секретная задача – найти результаты тайных исследований, которые могут помочь спасти Землю. Для этого группа должна отправиться на заброшенную исследовательскую лабораторию, расположенную на Луне.

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"Море спокойствия" рассказывает о группе астронавтов. / Фото: Netflix

Впрочем, отправляясь в космическое путешествие, герои начинают понимать, что им грозит опасность в той же лаборатории. Интересно, что же героев ждет дальше, но об этом мы уже сможем узнать зимой.

Отметим, что сериал основан на одноименном короткометражном фильме 2014 года, выпущенном режиссером Чхве Хан Эном. Кстати, этот творец также снял и многосерийный проект.

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Море спокойствия: главные герои

Главные роли в проекте сыграли уже известные нам актеры: Кон Ю ("Игра в кальмара"), Пе Дуна ("Восьмое чувство"), Ли Джун ("Пиноккио") и Хо Сон Тхе ("Игра в кальмара") и другие.

Зимой выйдет новый южнокорейский проект. / Фото: Скриншот из YouTube

Известно, что Пе Дуна играет космического биолога. Она холодная и прямолинейная. Девушка присоединяется к экспедиции, чтобы найти ответы на все беспокоящие ее вопросы. Кон Ю – лидер группы, готовый пожертвовать собой ради команды, а Ли Джун – старший инженер, добровольно отправляющийся на опасную миссию.

Напомним, в сентябре вышел сериал "Игра в кальмара", ставший одним из самых популярных проектов в истории Netflix. Отметим, что жестокий триллер держался на первом месте чартов в течение 46 дней.

Уже через два месяца появился другой южнокорейский проект -"Зов ада". Сериал стал бесспорным лидером Netflix, обошедшим "Игру в кальмара" по количеству просмотров.

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