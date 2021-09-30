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Последний выход лучшего Джеймса Бонда. Почему нужно смотреть 25-й фильм об агенте 007

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
30 сентября, 16:20
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После месяцев переносов, долгожданный фильм об агенте 007 вышел на большие экраны! В последний раз Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда отправится выполнять невероятно опасную миссию
Кадры из фильма "007: Не время умирать"
Кадры из фильма "007: Не время умирать" / Фото: themoviedb.org

Премьера боевика "007: Не время умирать", который уже показали в Лондоне, добралась и до Украины – с 30 сентября фильм можно посмотреть в кинотеатрах. Юбилейный 25-й фильм о Джеймсе Бонде стал не только одной из самых ожидаемых премьер года, но также последним выходом актера Дэниела Крейга, который играл эту роль целых 15 лет. Картина также станет завершающей частью этой эры об агенте МИ-6. Сам Крейг уже успел дать напутствия создателям о продолжении серии фильмов и попросил, чтобы Бонда не превращали в женщину.

"Сегодня" уже посмотрели долгожданную новинку и спешим поделиться впечатлениями.

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И сразу отвечаем – стоит ли идти на фильм

Определенно, да!

Во-первых, "007: Не время умирать" – это отличный образец своего жанра (экшн, драма, триллер), который полностью оправдывает ожидания и предвкушения. С одной стороны, в фильме нет ничего, что не было бы уже показано в других картинах с Дэниелом Крейгом в роли Бонда. С другой – этим фильм и восхитителен, особенно для фанатов серии. Два с лишним часа пролетят незаметно, а помимо типичного боевика вы насладитесь и личной, душевной историей любимого персонажа.

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Во-вторых, это последнее представление Дэниела Крейга в роли легендарного агента. Не будет преувеличением, что Крейг – это лучший Джеймс Бонд всех времен. И "007: Не время умирать" тому лишь подтверждение.

В третьих, крайний фильм о Джеймсе Бонде – "Спектр" – вышел в 2015 году. Прошло шесть лет (что, согласитесь, немало) и мы, зрители, изрядно соскучились по таким фильмам.

Кадр из фильма "Не время умирать"
Кадр из фильма "Не время умирать" / Фото: themoviedb.org

Сюжет

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"007: Не время умирать" смотреть можно даже если вы не видели предыдущих частей. Но все же в сюжете фигурируют отсылки к событиям прошлого Джеймса Бонда.

Преступная организация "Спектр", которой был посвящен предыдущий фильм, снова намерена разрушить жизнь Джеймса Бонда, который решил отойти от дел и наслаждается отдыхом со своей возлюбленной Мадлен Свонн на Ямайке. Но внезапно к нему обращается за помощью оперативник ЦРУ Феликс Лейтер вместе с агентом Логаном Эшем. Они просят Бонда разыскать Обручева – похищенного ученого, который разработал биологическое оружие.

Впоследствии оказывается, что миссия намного сложнее, чем кажется. Бонд сталкивается с еще одним злодеем – опасным и загадочным вором Люцифером Сафиным, у которого свои счеты с возлюбленной агента 007.

Дэниел Крэйг в фильме "Джеймс Бонд: Не время умирать"
Дэниел Крэйг в фильме "Джеймс Бонд: Не время умирать" / Фото: YouTube

Кто в главных ролях?

К роли возлюбленной Джеймса Бонда вернулась Леа Сейду, которая также снималась в предыдущем фильма "007: Спектр"

Леа Сейду
Леа Сейду / Фото: themoviedb.org

Звезда фильмов "Достать ножи" и "Бегущий по лезвию 2049" Ана де Армас предстает в роли агента ЦРУ, которая помогает Джеймсу Бонду.

Ана де Армас в фильме "007: Не время умирать"
Ана де Армас в фильме "007: Не время умирать" / Фото: themoviedb.org

Злодея Люцифера Сафина играет Рами Малек – обладатель "Оскара" за роль Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии".

Рами Малек в фильме "007: Не время умирать"
Рами Малек в фильме "007: Не время умирать" / Фото: themoviedb.org

Актриса Лашана Линч впервые предстает в роли Номи, которая сменила на посту агента 007.

Лашана Линч в роли агента 007
Лашана Линч в роли агента 007 / Фото: themoviedb.org

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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