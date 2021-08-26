Вышел первый трейлер фильма о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли: видео

Первый трейлер фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" стал доступен на YouTube-канале студии Neon. Режиссером киноленты стал Пабло Ларраин, снявший байопик "Джеки"

Вышел трейлер сериала "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы / Фото: Скриншот из YouTube

Согласно сюжету, действие фильма "Спенсер" происходит в начале 1990-х. Принцесса Диана отмечает Рождество с королевской семьей, параллельно принимая окончательное решение о разводе со своим супругом, принцем Чарльзом, после нескольких лет измен с обеих сторон.

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Мировая премьера фильма "Спенсер" состоится в конкурсе 78-го Венецианского кинофестиваля 3 сентября.

Отметим, что ранее создатели фильма опубликовали первый постер киноленты. На нем Стюарт в шикарном белом платье позирует спиной к камере.

Постер фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы / Фото: instagram.com/neonrated

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Кроме Кристен Стюарт в фильме снялись Тимоти Сполл, Джек Фартинг, Шон Харрис, Салли Хокинс и другие. Оригинальный сценарий написал Стивен Найт ("Острые козырьки"). Над саундтреком работал гитарист Radiohead Джонни Гринвуд.

Напомним, HBO показал королевскую семью в трейлере сериала о принце Джордже. В ролике можно увидеть не только родителей Джорджа, его дедушку и королеву Британии, но и принца Филиппа, который умер в апреле этого года.

Ранее вышел трейлер фильма о Меган и Гарри, где показана авария, в которой погибла принцесса Диана.