Вышел тизер первого украинского фильма о ЛГБТ "Мой юный принц" (видео)

Кинолента успела собрать множество противоречивых отзывов еще до выхода тизера. Все дело в неоднозначных и провокационных темах, который подняли создатели фильма

Вышел первый тизер фильма "Мой юный принц" / Фото: instagram.com/myyoungprince

Наконец-то все могут увидеть первый официальный тизер нашумевшего фильма "Мой юный принц", который скоро выйдет на экраны.

Картина Василяна Хачатура еще до премьеры вызвала большое количество споров и негативной критики. Главной причиной недовольства стало то, что кинолента описывает отношения между двумя юношами.

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Сюжет фильма "Мой юный принц"

Главный герой фильма – 17-летний Поль. Парень живет с матерью деньги бабушки, которая заработала их продавая произведения искусства.

Несмотря на свою агорафобию (боязнь открытого пространства), Поль ведет достаточно разгульный образ жизни. Но все меняется, когда появляется Антуан вместе со своим отцом Марком, а вскоре происходит двойное убийство.

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Постер к фильму "Мой юный принц" / Фото: instagram.com/myyoungprince

Напомним, что фильм получил финансирование в размере 20 миллионов гривен от Госкино. Однако, после этого депутаты Украины стали собирать подписи из-за того, что картина показывает персонажей из ЛГБТ.

В свою очередь, продюсер фильма Алексей Гладушевский назвал такое поведение и отношение к картине достойным сталинских времен, потому что с тех пор в Украине не было цензуры по идеологическим причинам для кино.

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Когда фильм выйдет в широкий прокат, пока неизвестно.

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